Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi – Charleston – VIDEO – Ballando 2020

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi sono i primi ad esibirsi nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020. L’attore non ha ricevuto bei riscontri da parte della giuria durante la serata di debutto. Nonostante le critiche, il concorrente ha deciso di non abbattersi e continuare a mostrare il suo modo di fare.

“Che ne sai che è un modo come un altro per difendermi”, dice durante la clip della settimana. Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi dovranno recuperare terreno per poter aspirare a non finire nelle ultime posizioni della classifica. Come se la sono cavata? Scopriamo il pensiero dei giudici.

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi – Il verdetto

Prima di esibirsi, Ninetto Davoli decide di rievocare il passato. Ha vissuto un momento tremendo e oscuro e poi è riuscito a risolvere tutto grazie all’incontro con Pierpaolo Pasolini. Il regista lo ha aiutato a scoprire se stesso, gli ha permesso di crearsi una carriera. Il concorrente rivela poi che durante la prima performance ha pensato tanto alla madre scomparsa. Di sicuro sarebbe stata felice di vederlo in pista e lui non può fare a meno di emozionarsi. La prima parte della nuova esibizione vede di nuovo Ninetto alle prese con un siparietto divertente con la maestra di ballo. In sottofondo Azzurro di Celentano.

“Un po’ più sciolto, sembri un ragazzino che non cresce mai”, dice la Smith, “quando sbagli per favore inventa qualcosa”. Dato lo 0 precedente, il prossimo a parlare è Mariotto, che rivela di non voler avere nessuna pietà nei confronti del concorrente. “La volta scorsa era più forte, questa volta si è adeguato. Qualcosa ha fatto, però non lo so”, dice. “C’era l’idea, ma solo l’idea”, sentenzia Ivan, “ho visto solo un minuto di ballo”. Canino invece è rimasto colpito dalla clip, perchè per la prima volta si è mostrato senza maschere. I voti: 4 (Ivan), 4 (Canino), 0 (Smith), 3 (Selvaggia), 0 (Mariotto), per un totale di 13 punti. Fra poco potrai rivedere il video dell’esibizione di Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi.