PAGELLE INTER FIORENTINA – Top e Flop della partita

L’Inter esordisce la Fiorentina, che ha invece già disputato la prima partita del campionto 2020/21 sconfiggendo il Torino. Ripartono i nerazzurri che vorranno sicuramente dire la loro dopo l’ottimo campionato dello scorso anno nonostante il calo nella seconda parte.

I nerazzurri la spuntano nel finale grazie anche all’apporto dei cambi che raddrizzano la partita e puniscono una Fiorentina propositiva ma decisamente troppo sprecona sottoporta.

Top Inter

Lautaro: Non è sempre continuo nelle giocate, ma firma una doppietta che consente ai nerazzurri di “rimettere la testa” fuori dopo un primo tempo non esattamente esaltante.

D’Ambrosio: Spesso sottovalutato, è il migliore della difesa e firma il goal del definitivo 4 a 3. Difficile chiedergli di più.

Flop Inter

Kolarov: Male l’esordio dell’ex Roma, che impiegato da centrale non appare assolutamente a suo agio nella difesa a 3 di Conte. Ha colpe sia sul primo goal che sul 2-3 di Chiesa. Decisamente da rivedere

Eriksen: Conte lo impiega da titolare ma il danese non risponde presente, al netto di qualche appoggio interessante ma non è assolutamente sufficiente considerato il suo talento.

Top Fiorentina

Ribery: In assoluto il migliore in campo dei viola: sbaglia pochissimo ed è la vera luce dei toscani con due assist perfetti che sembrano sufficienti per conquistare la vittoria in quel di Milano.

Chiesa: Prestazione “a tutto campo” quella dell’ambito figlio d’arte in maglia viola: segna il goal del sorpasso e si mette a disposizione del mister con ottime giocate difensive.

Flop Fiorentina

Vlahovic: Decisamente il peggiore in campo dei suoi, visto che si mangia il goal della sicurezza e si fa sovrastare nel finale.

Ambrabat: Non insufficiente, parte bene ma poi cala un po’ troppo nel secondo tempo.