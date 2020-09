Paolo Conticini e Veera Kinnunen – Tango – VIDEO – Ballando 2020

Paolo Conticini e Veera Kinnunen devono replicare il successo ottenuto la settimana scorsa anche nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020. Li abbiamo visti alle prese con il Foxtrot e sono arrivati al primo posto, a pari merito con altri due concorrenti.

“Fare il primo ballo con te su quella pista lì… ho volato”, dice la maestra nella clip settimanale. L’attore invece rivela di essere più che preoccupato per le alte aspettative della giuria. Confessa inoltre di aver fatto delle figure orribili a scuola e che da quel momento in poi si è messo sotto con lo studio. Scopriamo il verdetto della giuria per la nuova performance e il video.

Paolo Conticini e Veera Kinnunen – Il verdetto per il Tango

Dopo essersi mostrati con le maschere tipiche del film Eyes Wide Shout, Paolo Conticini e Veera Kinnunen si lanciano in un Tango sensuale e passionale. Impossibile non rimanere catturati dai loro movimenti, precisi in più punti. La bravura dell’attore è sempre più evidente, così come l’impegno messo durante gli allenamenti. “Mi aspettavo sinceramente molto di più”, dice Ivan, “non è stato un grande Tango”. D’accordo anche la Smith: l’inizio è stato promettente, il resto l’ha delusa moltissimo. La Presidente ha notato alcune imperfezioni a livello tecnico: troppo staccato durante lo zig zag, quasi finto. “Hai cercato di fare qualcosa che non è arrivato”, conclude.

Sorpreso Canino, del parere contrario e dubbioso sul fatto che gli altri giudici abbiano assistito alla stessa performance. Stupisce invece Mariotto, che devinisce la coppia un raggio di sole. “Ti sfido a fare qualcosa di più grande ancora, di più forte”, sottolinea. La Lucarelli la butta sul ridere: “Se anche dopo un Tango non hai smosso niente in Zazzaroni, puoi stare tranquillo. A me ha smosso. Sono banale e canonica e dico che sei figo e se a Veera dovesse venire per caso un’appendicite, io mi offro”. I voti: 5 (Ivan), 7 (Canino), 7 (Smith), 10 (Lucarelli), 4 (Mariotto), per un totale di 43 punti (sono previsti i 10 punti di bonus della scorsa settimana). Tra poco potrai rivedere il video dell’esibizione di Paolo Conticini e Veera Kinnunen.