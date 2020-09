Pres. Codacons sul caso Suarez: “Chiederemo la retrocessione per la Juventus se fosse coinvolta”

Parole piuttosto forti quelle del presidente del Codacons, Marco Donzelli che opterà per la linea dura qualora fosse confermata il coinvolgimento della Juventus sul tanto chiacchierato caso Luis Suarez, che continua a far parlare di se anche dopo che il club bianconero ha rivolto le proprie attenzioni su Morata.

Retrocessione

Donzelli lo ha dichiarato alla stampa poco fa: “Se verrà confermato il coinvolgimento diretto del club bianconero, finalizzato a truccare l’esame per la cittadinanza italiana del calciatore Luis Suarez, è necessario che la Figc sanzioni duramente il club bianconero, in quanto ne va della regolarità del campionato italiano di Serie A. Con tutti gli interessi, anche economici, che ci sono in gioco, il presunto tentativo del club bianconero di assicurarsi uno degli attaccanti più forti d’Europa, truccando un esame, deve essere sanzionato con decisione”. La vicenda sembra entrare sempre più nel vivo, anche perchè devono ancora emergere molti dettagli sulla vicenda in questione.