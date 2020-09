Quali cibi fanno veramente dimagrire? Ecco la classifica

By

Quali cibi fanno veramente dimagrire? Ecco una domanda diffusissima. Quando si punta a perdere peso, infatti, non bisogna digiunare, ma gestire in maniera diversa la propria alimentazione. Farlo significa conoscere gli alimenti che aiutano a mantenersi in forma. Nelle prossime righe, ne abbiamo selezionati alcuni dei più efficaci.

Cetrioli

Gustosi e versatili in cucina, i cetrioli hanno il pro di essere ricchissimi di acqua. Per rendersi conto della quantità, bata ricordare che, in un etto di cetrioli, troviamo oltre 90 grammi di acqua. Questo rappresenta un indiscusso vantaggio quando si parla di alimenti che aiutano a depurarsi. Da non dimenticare è anche il basso contenuto di calorie (solo 16 ogni 100 grammi).

Cavolfiore

Vera e propria perla delle verdure crucifere, il cavolfiore è un altro alimento utile per rimanere in forma. Oltre a essere ipocalorico, è caratterizzato anche da un importante contenuto di fibre.

Questi nutrienti aiutano a mantenere attivo l’intestino e a ottimizzare il senso di sazietà, con ovvi vantaggi per il peso. Da non dimenticare è anche la ricchezza in vitamine del gruppo B, la cui assunzione è molto importante ai fini del mantenimento dell’efficienza del metabolismo.

Peperoncino

La capsaicina, il principio attivo più importante del peperoncino, è una preziosa alleata del peso corporeo. Il motivo è legato alla sua capacità di indurre la termogenesi, incentivando il consumo di calorie da parte del corpo.

Pomodori

I pomodori sono degli alleti speciali della salute. Caratterizzati dalla presenza di licopene, caratenoidi dalla forte efficacia anti-tumorale, grazie all’acido citrico sono utili ai fini del miglioramento della digestione e favoriscono l’accelerazione del metabolismo.

Mela

Una mela al giorno toglie il medico di torno! Questi frutti straordinari sono infatti ricchi di principi nutritivi preziosi. Tra questi è possibile citare le fibre che, come sopra citato, favoriscono l’ottimizzazione della sazietà.

Asparagi

Ipocalorici, gli asparagi hanno anche il vantaggio di essere ricchi d’acqua, peculiarità che li rende un’ottima soluzione per depurare l’organismo e perdere peso.

Caffè

Anche il caffè – attenzione, ovviamente bisogna consumarlo senza esagerare con lo zucchero – aiuta a mantenersi in forma. In questo caso, bisogna dire grazie alla caffeina, fondamentale per accelerare il metabolismo e incentivare la combustione dei grassi.

Finocchi

Tornando alle verdure ipocaloriche e ricche d’acqua, un doveroso cenno deve essere dedicato ai finocchi. Questi ortaggi hanno anche il vantaggio di essere estremamente sazianti e sono spesso consigliati a chi è alla ricerca di uno snack da portare con sé quando va al lavoro.