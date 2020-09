Raimondo Todaro malato – Altro stop a Ballando 2020

Raimondo Todaro ha avuto un problema di salute nei giorni scorsi. Una brutta appendicite lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento urgente e ha dovuto lasciare da sola l’allieva Elisa Isoardi. Quest’ultima ha potuto ricevere un video a sorpresa proprio dal maestro, durante la sua ospitata a ItaliaSì.

Ancora una volta tra Raimondo Todaro e la Isoardi sembra essere nato qualcosa di tenero. Un gossip già diffuso nelle scorse settimane, quando i due sono stati immortalati in effusioni. Alla sua vista, la conduttrice si è lasciata andare alle lacrime.

Raimondo Todaro malato – Elisa in lacrime

Raimondo Todaro non può allenarsi e deve recuperare le forze in previsione del suo ritorno in tv. Questo però non gli ha impedito di assistere alle prove della Isoardi in modo indiretto. “Vedere Elisa ballare in videochiamata è stato emozionante per me, sono curioso di vederti”, dice durante la nuova puntata di Ballando 2020. Va ricordato che il programma ha subito già altri colpi: Samuel Peron è risultato di nuovo positivo al Coronavirus. Brutti stop per lo show di Milly Carlucci, che si vede così decimare sempre di più le coppie più forte o popolari.

“Questa settimana Elisa ed io abbiamo realmente bisogno dello stesso affetto che ci avete dimostrato la scorsa settimana”, scrive intanto Todaro sui social. Il ballerino infatti spera che i fan della sua coppia possano sostenerli anche in un momento così difficile per entrambi. Durante lo scorso appuntamento, Raimondo aveva scelto di ringraziare il pubblico e persino lo staff. Con un lungo ed emozionato post, ha voluto rendere omaggio ai tanti anni trascorsi su quella pista.