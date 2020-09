Ricetta frittura di calamari: ingredienti, preparazione e consigli

I calamari si possono preparare in moltissimi modi, in umido, ripieni, grigliati, ci si può preparare un sugo per la pasta, ma noi oggi andremo a vedere insieme una versione super golosa e sfiziosa, la frittura di calamari. Degli anelli che vengono passati in una semplice panatura a base di farina, che conferisce la giusta doratura e croccantezza in cottura.

frittura di calamari – Ingredienti

Calamari 800 g

Farina 00 200 g

Sale fino q.b.

Per friggere:

Olio di semi di arachide 1 l

Frittura di calamari – Preparazione

Per preparate la frittura di calamari iniziate dalla pulizia dei calamari: sciacquateli sotto abbondante acqua fresca corrente, poi con le mani staccate delicatamente la testa dal mantello. Una volta estratta la testa, sempre con le mani, cercate la penna di cartilagine trasparente che si trova nel mantello ed estraetela delicatamente.

Passate nuovamente il calamaro sotto acqua corrente, lavatelo accuratamente ed aiutatevi con le mani per estrarre le interiora dal mantello. Passate quindi ad eliminare la pelle esterna: incidete con un coltellino la parte finale del mantello, quel tanto che basta per prendere un lembo della pelle, e tirate via completamente il rivestimento con le mani o aiutandovi con un coltellino. Per terminare la pulizia del mantello, sempre con un coltellino, rimuovete le pinne.

Tagliate il mantello ad anelli allo spessore di 0,5 cm, prendete i tentacoli ed eliminate il dente centrale aprendoli verso l’esterno con le mani e spingendo in alto la parte centrale, poi mettete il tutto in un colino per eliminare l’acqua in eccesso.

Ora occupatevi della panatura: su di un vassoio distribuite la farina, poi disponete gli anelli di calamaro, mescolandoli perché la panatura aderisca bene su tutti i lati. Passateli in un colino, in modo che perdano la farina in eccesso.

Ponete sul fuoco una pentola capiente con l’olio per friggere, controllando che la temperatura raggiunga i 170° con l’aiuto di un termometro da cucina. A questo punto friggete gli anelli impanati pochi alla volta per 3-4 minuti, fino a quando saranno ben dorati e croccanti.

Scolateli con una schiumarola e metteteli su un vassoio foderato con carta assorbente per far scolare l’olio in eccesso. Regolate di sale a piacere e servite la vostra frittura di calamari al momento ben calda.

Frittura di calamari – Consigli utili

Si consiglia di consumare la frittura di calamari al momento ben calda. Il contorno perfetto per la frittura di calamari è l’insalata mista, oppure delle verdure saltate in padella.