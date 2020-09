Ricetta spaghetti all’assassina: ingredienti, preparazione e consigli

Gli spaghetti all’assassina è un primo piatto che è entrato di recente a far parte della tradizione barese, oltre che un modo appetitoso per utilizzare il sugo rimasto. Grazie alla cottura degli spaghetti direttamente in padella, infatti, otterrete una consistenza croccante e saporita particolarmente apprezzata dagli amanti della crosticina. Una ricetta facile e veloce ideale anche per utilizzare la pasta avanzata, magari in alternativa alla più classica frittata.

Spaghetti all’assassina – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Spaghetti 320 g

Sugo di pomodoro 300 g

Aglio 1 spicchio

Peperoncino secco 1

Olio extravergine d’oliva 25 g

Acqua calda e salata q.b.

Basilico q.b.

Spaghetti all’assassina – Preparazione

Per preparare gli spaghetti all’assassina cominciate riscaldando in un pentolino il sugo in avanzo preparato con un soffritto di cipolla e passata cotta per 30-40 minuti. Nel frattempo, in un’altra padella, soffriggete per un paio di minuti uno spicchio d’aglio con un giro d’olio. Poi aggiungete gli spaghetti e bagnate subito con dell’acqua calda.

Mescolate qualche istante per ammorbidire la pasta e poi versate un mestolo del sugo riscaldato. Sbriciolate un peperoncino secco e continuate a bagnare la pasta con l’acqua calda come se voleste risottarla. A fine cottura eliminate l’aglio e tuffate la restante parte di sugo.

Al bisogno regolate di sale e ultimate la cottura alzando la temperatura, lasciando bruciacchiare il fondo per rendere croccante e dorata la pasta. Ecco pronti i vostri spaghetti all’assassina.

Spaghetti all’assassina – Consigli utili

Si consiglia di consumare subito gli spaghetti all’assassina. Utilizzate una padella di ferro per garantirvi un risultato ottimale.