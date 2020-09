Sammy Hassan voleva fare il modello | La rivelazione dopo Uomini e Donne

E’ un periodo di riflessione e di rivelazioni per Sammy Hassan, dopo l’esperienza a Uomini e Donne. Nonostante sia stato lui a mettere fine alla storia d’amore con Giovanna Abate, perché non si trovava bene con l’ex tronista, anche per Sammy è stata una delusione molto forte. Ora che sta cercando di tornare alla sua quotidianità, Sammy Hassan ha svelato che, prima di Uomini e Donne, voleva fare il modello.

La scorsa stagione come corteggiatore di Giovanna Abate non era certo la prima esperienza televisiva per Sammy Hassan. Sammy era già stato nello studio di Uomini e Donne e aveva anche partecipato a Temptation Island. Ma la televisione non era l’obiettivo prioritario dell’ex di Uomini e Donne. Sammy Hassan infatti ha confessato che voleva fare il modello, ma non ha avuto fortuna, né, probabilmente era troppo tagliato per quella carriera.

Sammy Hassan modello mancato

L’ex corteggiatore di Giovanna ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram dei tempi i cui si è trasferito da Roma a Milano per sfondare nel mondo dello spettacolo. L’ex corteggiatore era pieno di speranze per sé e per la sua famiglia e aveva molti progetti che ha rivelato ai suoi follower.

“Vi racconto una piccola storia… Dieci anni fa mi sono trasferito da Roma a Milano con tanti sogni nel cassetto e con la voglia di realizzarmi come uomo, con tutto il rispetto per le mie radici mi sentivo un po’ sprecato nel quartiere di periferia dove sono cresciuto. All’inizio è stata durissima, ho fatto tantissimi lavori per mantenermi tra cui il “modello”, l’ho messo tra le virgolette perché a Milano pare che facciano tutti i modelli quando in realtà i professionisti sono ben pochi”.

Il sogno infranto prima di Uomini e Donne

La confessione di Sammy continua. “Ricordo che mi allenavo tutti i giorni, stavo sempre a dieta, e come tutti facevo tantissimi sacrifici, ma la cosa che più mi terrorizzava erano le code infinite che c’erano ai casting, tutti ammassati uno sopra l’altro! Mi sono sentito dire sei troppo maschio, sei troppo moro, sei molto più televisivo, sei grasso, devi scendere a compromessi se vuoi arrivare, etc etc etc. Nulla da ridire per carità, il mondo della moda è bellissimo e affascinante ma non fa per me o forse io non sono mai stato adatto… chi lo sa. Nel dubbio mi faccio una carbonara!”.

Insomma, alla fine Sammy Hassan ha lasciato perdere il mondo della moda definitivamente e ha intrapreso altri percorsi, nella musica e nella televisione. Cosa gli riserverà il futuro, dopo Uomini e Donne?