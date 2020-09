Samuel Peron di nuovo positivo – Slitta il ritorno a Ballando con le Stelle 2020

View this post on Instagram

Lo dico postando una foto con il sorriso giusto per sdrammatizzare, anche se in effetti sono molto rammaricato della situazione in cui mi trovo per via del #covid_19 Sembrava tutto stesse per finire ed invece il responso dell’ultimo tampone mi ha riportato alla dura verità di questa maledetta forma virale. Sono ancora positivo al Covid, quindi per chi volesse sapere del mio rientro a #ballandoconlestelle ad oggi non vi so rispondere. Attendo giorni negativi 😜 per renderli emotivamente positivi 😃😁 @ballandoconlestelle @milly_carlucci @rai1official #sorridoenonmollomai #aspettandogiornimigliori #nevergiveup 📸 @assuntaservello