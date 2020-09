Tale e Quale Show 2020, seconda puntata – Vincitore e classifica

Tale e Quale Show 2020 è tornato il 25 settembre con la sua seconda puntata e un nuovo giro di trasformazioni. Ospite dell’appuntamento l’attore Lino Guanciale, che avrà il ruolo di giudice speciale. Potrà dire la sua in merito alle esibizioni e i suoi voti andranno a rimpolpare la classifica finale.

Cirilli invece si trasforma ancora una volta e propone Pupo, lanciandosi poi in The Show Must Go On dei Queen. Ovviamente rivisitata in base a Su di noi, la hit del personaggio scelto per la serata e con la collaborazione di tutti i concorrenti. Chi riuscirà a conquistare il primo posto? La serata viene vinta da Barbara Cola (Whitney Houston) seguita da Giulia Sol e Carolina Rey. Per rivedere l’appuntamento in streaming, è sufficiente accedere a Raiplay previa registrazione gratuita.

Le prossime trasformazioni

Una settimana di tempo per prepararsi al nuovo giro di trasformazioni. Alcuni concorrenti sono stati aiutati ancora una volta, in base alle loro caratteristiche di base. La Russo per esempio potrà contare ancora sulle proprie abilità nel ballo, mentre Ward potrà sfruttare la sua voce profonda per affrontare il nuovo artista che gli è stato assegnato.

Virginio – George Michael

Sergio Muniz – Maurizio Vandelli

Franceca Manzini – Giusy Ferreri

Barbara Cola – Adele

Francesco Paolantoni – Mino Reitano

Carolina Rey – Britney Spears

Carmen Russo – Raffaella Carrà

Pago – Fabrizio Moro

Giulia Sol – Elodie

Luca Ward – Barry White

La classifica parziale

Dopo l’esibizione corale di rito, possiamo finalmente scoprire il pensiero dei giudici. Quale sarà la loro Top 3 in questa seconda puntata di Tale e Quale Show 2020? Dal peggiore al migliore, Guanciale piazza agli ultimi posti la Russo, Ward e Muniz. Ai primi tre invece Rey, Pago e Cola. La classifica di Panariello: Ward, Russo, Paolantoni agli ultimi tre posti, Sol, Pago e Cola ai primi tre.

I 3 flop di Salemme sono invece Manzini, Russo e Ward. La sua Top 3 comprende Sol, Pago e Cola. La classifica della Goggi: agli ultimi tre posti Russo, Manzini e Paolantoni. Ai primi tre troviamo Virginio, Pago e Cola. Ai punti assegnati dalla giuria si aggiungono come sempre i voti degli stessi concorrenti: la Cola conquista 15 punti, mentre Carolina e Sol 10, Manzini, Russo e Ward 5.

La classifica finale della seconda puntata di Tale e Quale Show 2020

Prima di scoprire la classifica finale della seconda puntata di Tale e Quale Show 2020, il padrone di casa fa un breve omaggio alla Goggi. Una clip mostra un viaggio all’interno della sua carriera per le 60 candeline spente quest’anno. Ovviamente non può mancare anche la sua Maledetta Primavera e tante altre hit, oltre alle imitazioni di vari personaggi famosi. Si aggiunge anche un breve video su Panariello, in occasione del compleanno che festeggerà la prossima settimana.