La storia tra Valeria Liberati e Ciavy va a gonfie vele. Dopo l’esperienza a Temptation Island che li ha visti uscire divisi, i due sembrano essersi ritrovati grazie ad una maturazione e consapevolezza riguardo i loro problemi di coppia.

Se durante il programma Ciavy non era più sicuro del suo sentimento, poche settimane dopo è di nuovo dalla sua, ai tempi, ex fidanzata a chiederle un ulteriore possibilità, questa volta però l’ultima che ha a disposizione.

Valeria Liberati la lettera a cuore aperto

Tramite il settimanale Di Più, Valeria ha preso al volo la possibilità di scrivere una lettera a Ciavy, dove si è mostrata senza filtri e più sincera che mai. È determinata a non rinunciare a ciò che vuole nella vita, invitando il suo fidanzato ad ascoltarla e ha pensare bene il significato delle sue parole. Perché ora Valeria ha bisogno di dimostrazioni importanti, non le bastano più le attenzioni che Ciavy a riservato per lei quando è tornato, adesso sente l’esigenza di concretizzare la loro storia d’amore.

Valeria nel suo cuore lo sa che lui è cambiato, ora i gesti e le parole strabordano di amore e sincerità verso la sua ragazza. Ha capito di averla quasi persa del tutto e ha avuto paura, capendo quanto in realtà sia forte il suo sentimento, ma dall’altro canto a Valeria è servita tanto questa esperienza perché ora non ha più il terrore di rimanere sola. Per questo, quando avanza alcune richieste nella lettera di cui leggeremo dei pezzi, lo invita a pensarci perché se non condivideranno gli stessi obbiettivi, lei sarà pronta a lasciarlo di nuovo, ma questa volta definitivamente.

La fidanzata gli domanda: “Ciavy mi sposerai?”

La lunga lettera segue un filo temporale, infatti Valeria è voluta partire dal ritorno del suo fidanzato Ciavy:” Sei stato tu a chiedermi d rivederti, io volevo prendermi i miei tempi dopo aver avuto modo di sentirti parlare i me. Dopo avere fatto mie le tue critiche malgrado, in passato, quello che più volte aveva messo in discussione il nostro rapporto, traendone altrettante volte la fiducia, eri stato proprio tu. Però, come si dice in questi casi, “al cuore non si comanda” e ho lasciato che fosse proprio il cuore ad aiutarmi a decidere, a indicarmi quale fosse la strada migliore da scegliere.”

Continua raccontando come è riuscita a convincerla:” Le tue continue chiamate, i tuoi messaggi romantici come mai in passato me ne avevi scritti hanno fatto il resto. Hanno riacceso il nostro “falò” e reso tutto più facile.” Ma ciò che l’ha spinta davvero a tornare è sua figlia, che fin dalla fine di Temptation Island ha sempre chiesto di Ciavy aspettando un suo ritorno. Adesso che è consapevole di averla data per scontata per tanto tempo è sicuro di non volerlo fare più, e Valeria dal suo canto ha notato il suo cambiamento nei suoi confronti.

Adesso però ha bisogno di fare passi più importanti nella loro storia:” Ora, Ciavy, dalla nostra relazione io voglio tutto. Voglio i sogni che non ho mai avuto il coraggio di confessarti. Voglio provare a convivere in una casa tutta nostra e mi aspetto che tu decida, con i tempi che vorrai, di sposarmi. E voglio organizzare il nostro matrimonio con te, sulla spiaggia, in mezzo a centinaia di amici e di persone che hanno imparato a volerci bene. E se arriverà un figlio tutto nostro, sarà una benedizione”. Ma non ha intenzione di rinunciare a questi passi infatti:” Ed è con quell’uomo che sogno di crescere. Però, ascoltami bene, se anche solo una delle cose che ti ho scritto non desideri faccia parte del nostro percorso, ti prego di essere sincero e di dimmelo subito. […] Tu, Ciavy Maliokapis, dalla tua vita vuoi le stesse cose che voglio? Mi sposerai?”