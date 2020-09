Verissimo – Anticipazioni 26 settembre – Gli ospiti

Verissimo ritorna nel pomeriggio di oggi, 26 settembre 2020, con una nuova puntata e un altro giro di ospiti. Silvia Toffanin aprirà le porte del suo studio per le interviste cuore a cuore che ci permetteranno di conoscere meglio alcuni volti noti dello spettacolo. Chi ci sarà nel suo salotto?

Le anticipazioni di Verissimo mettono l’accento su Renato Zero, super ospite del pomeriggio. L’artista parlerà del traguardo appena raggiunto, le 70 candeline appena spente e della raccolta Zerosettanta che ha voluto regalare ai fan in questa occasione speciale.

Verissimo – Anticipazioni puntata 26 settembre 2020

Non ci sarà solo Zero fra gli ospiti della Toffanin. Spazio anche a Giuliana De Sio: sarà un racconto drammatico il suo, in cui ci parlerà dei momenti terribili vissuti dopo aver scoperto di avere il Covid. L’artista è stata ricoverata allo Spallanzani di Roma e ha affrontato una lunga lotta fisica. Oltre che mentale. “L’isolamento è una cosa che non si può immaginare”, ha raccontato, “Stare chiusi a chiave dentro una stanza da solo, a combattere con un respiro che c’è e non c’è, senza che nessuno possa entrare”. Tutto risale allo scorso marzo, quando ha scoperto di essere finita nell’inferno in cui sono caduti milioni di cittadini in tutto il mondo. “L’ho superato molto bene grazie alla forza della mia testa”, ha aggiunto, “ho avuto più paura dell’intrappolamento che di morire, anche se stato rischiando. Ma la mia paranoia era quella di stare chiusa”.

Le anticipazioni di Verissimo ci parlano anche di Antonella Elia, di nuovo alla ribalta della tv nazionale grazie al suo nuovo ruolo di opinionista al Gf Vip 5. Come sta andando questa nuova esperienza? In studio vedremo anche Alena Seredova: è diventata mamma per la terza volta e ha dato alla luce una bambina, Vivienne Charlotte. Dopo essersi innamorati nella Casa, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono di nuovo pronti a raccontare la loro splendida storia d’amore. Anche se in passato c’è stato chi ha messo in dubbio la verità delle loro parole.