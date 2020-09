Willy Monteiro Duarte, l’autopsia rivela una “violenza inaudita, lesione profonda al cuore”

Ulteriori dettagli emergono dall’autopsia di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni ucciso dopo un pestaggio subito a Colleferro, dopo aver tentato di difendere un amico.

Danni agli organi

Sono stati proprio gli specialisti di Tor Vergata a fornire dettagli sul tipo di violenza che il giovane di origini capoverdiane ha subito la notte dello scorso 6 settembre ad opera dei fratelli Bianchi, ritenuti colpevoli dell’omicidio e tutt’ora detenuti al carcere di Rebibbia: gli esami rivelano che il corpo di Duarte rivelano la presenza di numerosi traumi subiti, al punto che non è da escludere l’utilizzo di qualche oggetto contundente per l’aggressione, come una mazza o un bastone, del resto i fratelli erano in possesso di un vero e proprio armamentario di oggetti del genere, come diversi tirapugni.

La violenza riscontrata dagli esami medici sul corpo è stata così feroce da provocare una lesione di sette centimetri al cuore del ragazzo, una ricostruzione che coincide con la versione di Emanuele Cenciarelli, l’amico della vittima che ha più volte ribadito la violenza continuata e insensata verso il giovane, tanto che lui stesso ne è stato parzialmente vittima.

Ascoltato Tondinelli

Nel frattempo la Procura di Velletri ha ascoltato uno degli amici dei fratelli Bianchi, Vittorio Edoardo Tondinelli, presente la sera del misfatto, profilo che è stato tirato in ballo dai due durante i primi interrogatori. Tondinelli era presente in oltre ad un altro litigio al di fuori del locale Duedipicche di Colleferro. Gli inquirenti stanno raccogliendo più prove e testimonianza possibili per mettere la parola fine a questa vicendaf