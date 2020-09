By

Andrea Zelletta durante il pomeriggio di ieri ha deciso di sfogarsi con Enock raccontando la situazione della sua famiglia. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti, ammette di sentirsi fortemente in colpa a causa del duro lavoro che, i suoi genitori e sua sorella svolgo a differenza sua, confessando di non essere riusciti ad aiutarli economicamente.

In lacrime il concorrente del Grande Fratello Vip si sfoga insieme ai suoi compagni e spiega cosa realmente lo fa star male più di ogni altra cosa. Sensi di colpa che l’ex tronista continua a provare ormai da diversi anni e che, dentro la casa ha bisogno di raccontare a qualcuno. Quali sono state le sue affermazioni?

Andrea Zelletta e i senti di colpa

Il concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciato andare a un lungo sfogo, spiegando al suo compagno Enock quello che più lo addolora all’interno della sua vita. L’ex tronista di Uomini e Donne nonostante mosti all’interno del suo profilo Instagram una vita fatta di viaggi e il lusso insieme alla sua compagna Natalia Paragoni, soffre immensamente per la situazione in cui riversa la sua famiglia.

Andrea Zelletta infatti, si è fatto catturare dai sensi di colpa e spiega dentro alla casa quanto sia difficile vedere i propri genitori e la propria sorella lavorare per un guadagno davvero misero. Lui vorrebbe infatti riuscire a far smettere di lavorare sua mamma che, non gli ha fatto mai mancare niente durante la sua vita. Quali sono state le parole di Andrea durante la giornata di ieri?

Concorrente del GF Vip soffre per i suoi genitori

L’ex tronista si sfoga con Enock e spiega che: “La cosa che mi ha fatto male e mi ha fatto pensare è che non è ancora capitato che io abbia pagato una cena a mia madre. Certi discorsi mi fanno sentire in colpa. Ho vissuto una vita completamente diversa da quella degli altri qui”.

Andrea Zelletta confessa così che: “Mia madre fa le pulizie a casa delle signore, non sono ancora riuscito a farla smettere di lavorare a 50 anni. Mi fa male vedere che si sveglia la mattina alle 5 per spaccarsi la schiena. Lo fa ancora mia nonna e mia sorella prende 600 euro al mese e lavora 10 ore al giorno”. Uno sfogo che ha lasciato molto sorpresi i fan dell’influencer che, non conoscevano affatto la storia della sua famiglia e le sofferenze.