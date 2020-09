Anna Pettinelli e Stefano Macchi, le nozze – In esclusiva a Domenica Live

Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono due dei protagonisti della puntata di Domenica Live di oggi. Dopo aver affrontato Temptation Island Vip fra alti e bassi, la speaker radiofonica e il compagno di vita hanno deciso di fare il grande passo e diventare marito e moglie.

Per la prima volta in tv, Anna Pettinelli e Stefano Macchi mostreranno le immagini del loro matrimonio. Prima però ripercorriamo a grandi linee la carriera dell’ex insegnante di Amici, da Sanremo alla Carrà e molto altro ancora.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi – 20 anni di differenza ma ora sposi

La storia d’amore fra Anna e Stefano risale al 2014, durante il giorno di San Valentino. In quella occasione i due si sono baciati, ma lei gli ha sferrato anche un pugno. La decisione di sposarsi è nata lo scorso Natale, quando lui si è presentato con il brillante e una proposta per la speaker. Poi i due sono partiti per le Maldive, ma il comandante si è rifiutato di sposarli. Per loro fortuna c’era una guida subacquea russa, che si è improvvisata officiante e ha celebrato il rito. Una cerimonia in russo, in cui i due non si sono detti sì ma ‘Da’.

Anna e Stefano ora vorrebbero diventare marito e moglie anche in Italia. Fra impegni e burocrazia però non hanno ancora trovato il tempo di avvicinarsi all’altare. La coppia poi è ancora vittima di grandi pregiudizi per via dei 18 anni d’età che li dividono. “Non è un bambino, è un uomo fatto. Sarà in grado di prendere le sue decisioni a prescindere da me”, dice lei. Anna rivela di ricevere spesso commenti dagli haters sui social e che uno degli argomenti più dibattuti riguarda i figli. Secondo i delatori, Stefano Macchi potrebbe svegliarsi un giorno e capire di voler diventare padre. Per adesso lui non sente questa necessità, ma in caso parlerà con la moglie.