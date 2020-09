Ballando con le Stelle 2020, seconda puntata – Vincitore e classifica

Ballando con le Stelle 2020 ritorna con la seconda puntata su Rai 1 il 26 settembre. Milly Carlucci è di nuovo alla guida del talent danzante più atteso di questa stagione televisiva. I ballerini per una notte sono i Ricchi e Poveri, un gruppo più che amato dagli italiani.

Chi ha vinto la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020? Elisa Isoardi porta a casa 67 punti nonostante l’assenza del maestro. Lo spareggio invece vede in sfida Barbara Bouchet e Stefano Oradei e Antonio Catalani e Tove Villfor. Dopo la doppia esibizione, scopriamo che il pubblico ha deciso di eliminare l’attrice con il 46% di voti a favore contro il 54% destinato al pittore.

Ballando con le Stelle 2020, seconda puntata – Doppio colpo

Il secondo appuntamento con lo show ci comunica due notizie tristi. Da un lato Samuel Peron è risultato positivo per la seconda volta: ripeterà il tampone nei prossimi giorni e si spera che possa tornare nel programma quanto prima. Dall’altro abbiamo Raimondo Todaro alle prese con un’improvvisa appendicite che lo ha costretto ad un intervento d’urgenza. La Isoardi è rimasta così senza maestro e ha dovuto attendere a lungo prima di rivelare la soluzione trovata dalla produzione.

La classifica parziale

Prima di conoscere il punteggio finale, scopriamo la classifica parziale con i voti della giuria. Al tredicesimo posto troviamo Costantino con 11 punti, preceduto da Davoli con 13 e Catalani con 16. Sul podio troviamo invece Conticini con 43 punti, la Isoardi con 42 punti e la Schisano con 39 punti. Si tratta però solo del risultato della giuria tecnica, già annunciato al termine di ogni esibizione della serata. Ci saranno forse delle variazioni importanti, grazie ai voti del pubblico e della giuria speciale.

Tesoretto e ballerini per una notte

I Ricchi e Poveri sono ritornati in formazione completa per mostrarsi come ballerini per una notte. Un’impresa inedita per la band italiana, che prima della performance rivelano alcuni retroscena sulla loro carriera. Ogni componente del gruppo è stato associato ad un ballerino professionista, mentre in sottofondo abbiamo diversi spezzoni delle loro hit più famose. Da Mamma Maria a Sarà perchè ti amo, fino a Che sarà.

Il voto della giuria comprende solo una sfilza di 10 punti, ovvero 50. Matano decide di regalare il tesoretto al concorrente che ha dimostrato forza e coraggio: la Isoardi. I Tribuni hanno la possibilità di confermare il voto oppure di dividerlo fra più coppie. Rossella infatti decide di suddividere il punto fra Elisa e Ninetto.

La classifica definitiva della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020

La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020 si conclude come sempre con la scena dei coni accesi e spenti. Solo così possiamo scoprire quali delle coppie riuscirà a superare il turno e a tornare la prossima settimana. Per ora la Isoardi rimane in testa con 67 punti, ma il pubblico potrebbe decidere persino di mandarla in spareggio con un’altra delle coppie in gara. Come ci svela la conduttrice, la concorrente invece è stata salvata. A sorpresa, Costantino e Ninetto (considerati fra gli sfavoriti dalla giuria) vengono premiati dal pubblico.