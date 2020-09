Beatrice Valli parla del matrimonio e racconta a distanza di un anno tutte le emozioni che ha subito ma anche la tristezza di aver dovuto rinunciare alle sue nozze. Nelle sue storie Instagram l’influencer racconta infatti una piccola parentesi racchiudendo tutto quello che di più forte è successo in questo ultimo anno.

La ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonostante le tantissime critiche sulla sua forma fisica si dimostra felice ma soprattutto fiera di quello che sta facendo all’interno della sua famiglia e della sua vita. Durante la giornata di oggi, Beatrice Valli parla del suo futuro matrimonio e di quanto sia stato difficile per lei avere il coraggio di rimandarlo. Quali sono state le sue parole?

Beatrice Valli parla del matrimonio

L’influencer ricorda la giornata di oggi Domenica 27 Settembre come un momento importante della sua vita. Nel suo profilo Instagram infatti, ha deciso di pubblicare una sua foto insieme a Marco Fantini per ricordare quello che, a causa del Codiv-19 hanno dovuto rimandare. Beatrice Valli durante lo scorso anno nello stesso giorno ha così ricevuto la sua proposta di matrimonio da parte del suo compagno Marco Fantini.

La coppia ormai da diversi anni si dimostra sempre più unita tanto che, da circa tre mesi e mezzo hanno allargato ancora una volta la loro famiglia con l’arrivo della piccola Azzurra. Entrambi infatti, si dimostrano sempre più innamorati e mettendo da parte le critiche da parte degli haters hanno deciso di vivere i lunghi mesi di quarantena nel modo più sereno possibile.

Ex corteggiatrice in lacrime per il rinvio delle nozze

Beatrice Valli poche ore ha voluto condividere con i suoi fan un momento per lei molto particolare. L’influencer ha così spiegato: “Oggi sarebbe dovuta essere la nostra data, la data in cui il nostro sogno si sarebbe avverato… quella data tanto attesa. Verso fine aprile, tuttavia, abbiamo deciso di fermare i vari preparativi per il nostro matrimonio. Mi ricordo ancora la call via Skype che ho fatto con tutto il mio team e la wedding planner. Piangevo, piangevo perché tutto quello che avevo sognato, ossia un anno magico e pieno di emozioni, si doveva fermare per valutare al meglio l’evoluzione della situazione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice) in data: 27 Set 2020 alle ore 2:29 PDT

La ex corteggiatrice ha così terminato: “Stavamo e stiamo tutt’ora attraversando in tutto il mondo una cosa mai vista prima e che spesso mi ha fatto riflettere. Volevo aspettare fino all’ultimo per rinviare definitivamente le nozze, ma non c’è stata scelta. […] Non sarebbe stato un matrimonio vissuto appieno e felice, mai avrei potuto pensare di festeggiare un momento così speciale in un anno così triste per tutto il mondo, un anno in cui tutto è stato uno shock e un momento complicato per tutti. Per rispetto di quest’anno abbiamo quindi deciso di rinviare all’anno prossimo il nostro matrimonio. Sono contenta perché sarà ancora più magico: non saranno solo 2 cuori a portarci le fedi ma saranno 3”.