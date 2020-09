Classifica e oroscopo lunedì 28 settembre 2020: i Pesci sotto stress, l’Ariete risale la china

Ecco l’oroscopo di lunedì 28 settembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Stiamo per iniziare una nuova settimana. Sarà una settimana particolare, perché settembre cederà il passo al mese di ottobre. Quali segni saliranno sul podio questo lunedì? Chi, al contrario, sarà ostacolato dalle stelle? L’Ariete, la Bilancia e i Gemelli cominceranno un bel recupero, mentre il Toro e il Leone dovranno usare la massima cautela nel relazionarsi con gli altri. Molta stanchezza per i Pesci. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di lunedì e la classifica dei segni.

Ariete

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di lunedì sara decisamente più forte ed energico rispetto alla settimana appena passata. Sentirai che, piano piano, riuscirai a superare tutte le difficoltà. Finalmente sarai più fiducioso circa il tuo futuro!

Toro

Due stelle. Non sarà una settimana facilissima. Questo lunedì dovrai fare molta attenzione, perché potrebbero nascere discussioni in famiglia. Ci sono alcune questioni pratiche che dovrai cercare di risolvere entro novembre.

Gemelli

Quattro stelle. Stai recuperando il terreno perso, anche se il meglio arriverà a fine anno! Per adesso, non dovrai pretendere troppo da te stesso, perché sei molto stanco. Cerca piuttosto di ricaricare le tue batterie in vista di un inverno molto importante.

Cancro

Tre stelle. In questa giornata ti sveglierai con più fiducia nel futuro. Anche se lentamente, stai cominciando a intravedere la luce, dopo un periodo molto buio. Forse dovrai affrontare dei cambiamenti sul lavoro.

Leone

Due stelle. Come racconta l’oroscopo di lunedì dovrai avere molta prudenza nei relazionarti con le persone intorno. La Luna sarà contraria e potrebbe causare dei disagio, se non addirittura, dei momenti di tensione. Conta fino a dieci prima di parlare!

Vergine

Cinque stelle. Si prospetta un’altra settimana ricca di belle soddisfazioni, sul lavoro e in amore. Dovresti metterti in gioco, buttarti in nuovi, ambiziosi progetti! I single avranno ottime opportunità di incontrare una persona interessante.

Bilancia

Quattro stelle. La tua settimana partirà con il piede giusto. Finalmente stai risalendo la china, dopo un agosto e un settembre da dimenticare. D’ora in poi sarai capace di ritagliarti uno spazio nuovo, più soddisfacente, nel lavoro.

Scorpione

Tre stelle. Dovrai cercare di tenere il tuo nervosismo sotto controllo. In questo senso, la Luna in dissonanza non sarà di grande aiuto! Sul lavoro ci vorrà molta pazienza, perché alcuni tuoi progetti procederanno in modo molto rallentato. Buone notizie in vista!

Sagittario

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di lunedì sta per cominciare la tua vera rimonta. Sarai il Sagittario determinato e ottimista di sempre! Finalmente è tempo di concentrarsi in amore con più fiducia, dimenticando le tensioni e i brutti momenti vissuti in passato.

Capricorno

Cinque stelle. sarà una giornata molto stimolante, specialmente in amore. I single potrebbero imbattersi in un incontro decisivo, mentre le coppie avranno modo di ritrovare l’intesa dei tempi migliori. Preparati a sentire di nuovo il batticuore!

Acquario

Due stelle. Sarai letteralmente confuso. Ci sono alcune questioni legate ai soldi o al lavoro che ti levano serenità. Forse sarà necessario rivedere la tua gestione del denaro e rinunciare a qualche spesa. Cerca di tenere i piedi per terra.

Pesci

Tre stelle. Lunedì potresti sentirti ancora stanco. Hai avuto una settimana molto faticosa e adesso fatichi a recuperare. Sfrutta le prossime ore per riposare un po’, ricaricare le batterie, in vista di nuovi giorni molto interessanti.