DIRETTA Napoli Genoa – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Tutto pronto allo stadio San Paolo di Napoli per la seconda giornata di campionato di Serie A 2020/2021 tra Napoli e Genoa posticipata alle ore 18 dopo il caso di positività di Perin.

Le scelte degli allenatori

Mister Gattuso avrà l’intera rosa al completo. Nel tridente offensivo due maglie tra Osimhen, Lozano e Mertens per affiancare Lorenzo Insigne. A centrocampo ballottaggio tra Lobotka e Demme mentre Fabian Ruiz e Zielinski come esterni. In difesa ballottaggio Mario Rui-Hysaj per la fascia sinistra. Fra i pali Meret potrebbe spuntarla su Ospina.

Mister Maran conferma in attacco la coppia Pandev-Destro mentre sulle due fasce giocheranno Ghiglione a destra e a sinistra Zappacosta, con Badelj Lerager e Zajc centrali. In porta non ci sarà Perin, positivo al Coronavirus, al suo posto Marchetti mentre in difesa ballottaggio tra Goldaniga, Cristian Zapata e Masiello.

Formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Mertens, Osimhen, L. Insigne.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Biraschi, C. Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro.

Risultato LIVE

