DIRETTA Spezia Sassuolo – Formazione ufficiali e Risultato LIVE

Tutto pronto allo stadio Manuzzi di Cesena, il Picco inagibile per lavori, per la prima gara in assoluto nel campionato di Serie A dello Spezia che affronta i neroverdi del Sassuolo.

Le scelte degli allenatori

Mister Italiano farà a meno dal primo minuto dei nuovi arrivi Farias, Agoumé, Pobega, Deiola, Estevez e Chabot che partiranno tutti dalla panchina.

Nel tridente offensivo è probabile l’impiego del nuovo arrivato Agudelo, accanto a Galabinov e a Gyasi.

Indisponibili Marchizza, Mattiello, Mastinu, Capradossi ed Ismajli, mentre Maggiore e Terzi devono scontare un turno di squalifica.

Mister De Zerbi conferma il suo 4-2-3-1, con Caputo terminale offensivo supportato daBerardi, Djuricic e Haraslin.

A centrocampo per una maglia ballottaggio Obiang-Bourabia mentre in difesa torna Peluso dopo la squalifica in ballottaggio con Kyriakopoulos.

Formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Sala, Ramos, Erlic, Marchizza; Bartolomei, Ricci, Mora; Agudelo, Galabinov, Gyasi.

Risultato LIVE

