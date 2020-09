Domenica In – Anticipazioni 27 settembre – Gli ospiti

Domenica In rimette al timone Mara Venier per la puntata del 27 settembre 2020. Ancora una volta la regina del week end di Rai 1 accoglierà nel suo studio numerosi ospiti e intratterrà il pubblico con interviste, spazi musicali e molto altro ancora.

Le anticipazioni di Domenica In ci parlano innanzitutto di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, vicinissimi al debutto della terza stagione della fiction che li vede come protagonisti. Ci sarà spazio per i due attori anche per parlare del loro vissuto privato, di come hanno affrontato la quarantena e altro ancora.

Domenica In – Anticipazioni 27 settembre 2020

Fra gli ospiti di spicco del salotto della Venier troviamo Emma Marrone. Ora giudice di X Factor 2020, è riuscita ad attirare l’interesse del pubblico grazie a questa sua nuova veste e non solo. La cantante salentina infatti ha raggiunto da poco un importante traguardo con il suo singolo Latina, che proporrà proprio nello studio della conduttrice. Avremo modo anche di rivedere Claudia Gerini, che presenterà Burraco Fatale. Un film prodotto da Rai Cinema che la vede ancora una volta al centro della scena e sotto la guida del regista Giuliana Gamba, a sua volta presente al suo fianco anche in questa occasione televisiva.

Le anticipazioni di Domenica In si concentrano anche su Massimo Lopez e il suo ultimo lavoro. Il comico conosciuto per il sodalizio con Tullio Solenghi (ora a Ballando con le Stelle 2020) e Anna Marchesini ha deciso di scrivere un libro. Il suo Stai attento alle nuvole parte da un ritrovamento inaspettato collegato alla madre, che gli ha dato modo di scoprire molte cose sulla sua famiglia. Per lo spazio libri ci sarà anche Rita Dalla Chiesa, autrice de Il mio valzer con papà. Un testo in cui parla del rapporto con il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che nella giornata di oggi viene ricordato grazie al centenario dalla nascita. Ci sarà anche una parentesi dedicata a Ballando con le Stelle 2020 grazie alla presenza di due giudici del programma, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, oltre al custode del tesoretto Alberto Matano. In studio anche le coppie formate da Paolo Conticini e Veera Kinnunen e da Alessandra Mussolini e Maykel Fonts.