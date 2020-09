Franceska Pepe e Tommaso Zorzi sono i concorrenti più amati del Grande Fratello, fortunatamente o sfortunatamente grazie anche ai loro accesi litigi. I loro caratteri molto particolari li ha portati a diversi fraintendimenti, Tommaso con il suo modo di punzecchiare le persone e Franceska con il suo non accettare sempre l’ironia.

Dopo tempo e vari discorsi da parte di tutti i compagni, la modella che ha mostrato il suo lato abbastanza ribelle e indipendente, è riuscita ad entrare nel mood della Casa. Soprattutto ha cercato di mantenere la calma e pensare prima di reagire per evitare ulteriori discussioni.

Franceska Pepe ubriaca ci prova con Tommaso Zorzi

Le discussioni con l’influencer sono state molte, tanto che lo stesso Alfonso Signorini ha montato una compilation per riderci su. Lo stesso ha sempre affermato che prima o poi sarebbero riusciti a trovare un punto d’incontro e magari divertirsi anche insieme all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Infatti, dopo la puntata di Venerdì 25, Tommaso e Franceska hanno deciso di parlare per chiarirsi e mettere da parte tutti i vari litigi. Così i due sono riusciti a stabilire un rapporto civile, incorniciando il tutto con un bell’abbraccio. In una serata spensierata i coinquilini hanno deciso di organizzare una festicciola con dell’alcol, per movimentare il clima del Grande Fratello. Ed è proprio qui che la bellissima modella ha dato il meglio di sé.

La modella su Tommaso: “è un figo, me lo farei”

La giovane forse ha alzato un po’ troppo il gomito, ma è riuscita a divertirsi finalmente mettendo da parte le energie negative. Tra tutti i suoi compagni, ha preferito avvicinarsi a Tommaso che ha accettato di ballare con lei, ma si è trovato di fronte ad una Franceska senza freni inibitori. Infatti, nel ballare vicini gli ha buttato le mani sul collo cercando più volte di baciarlo in bocca ma senza risultati.

Visualizza questo post su Instagram Ops… 😅 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 27 Set 2020 alle ore 1:34 PDT

Sul divano si è messa sopra Zorzi che era sdraiato cercando di fare la sexy, ma dall’altro canto lui ha sdrammatizzato buttandola sul ridere sottolineando il suo stato evidente di ubriachezza. In più mentre stavano ballando la modella grida:” Tommaso è pure un figo, io me lo farei, però…”. La risposta ironica dell’influencer è stata:” Amore mi sa che sei cascata malissimo”, perché ovviamente non ci sarebbe nessuna possibilità visto il suo orientamento sessuale. Comunque sia, la serata è andata per il meglio e i due sembrano finalmente andare d’accordo.