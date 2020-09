Giulia D’urso si mostra molto spaesata per la crisi che nelle ultime settimane sta affrontando insieme a Giulio Raselli. La coppia uscita da Uomini e Donne lo scorso anno sembrava più innamorata che mai tanto da affrontare una convivenza subito dopo il programma. Dopo circa sei mesi però, qualcosa sembra essersi rotto all’interno della loro relazione, costringendoli a prendere una pausa di riflessione.

Il primo a dare la notizia all’interno delle sue storie Instagram è lo stesso ex tronista che non è riuscito ancora una volta a tenere nascosta la notizia ai suoi fan. Durante la giornata di ieri però, anche Giulia D’Urso ha deciso di parlare mostrandosi spaesata ma soprattutto spaventata da quello che darà il suo futuro con Giulio. Quali sono state le sue parole?

Giulia D’Urso spaesata lontano da Giulio

La loro storia d’amore che sembrava andare a gonfie vele è invece naufragata dopo circa sei mesi e le motivazioni sembrano dovute alle incomprensioni caratteriali. Giulio infatti ha spiegato di aver un modo di pensare completamente diverso a Giulia e questo crea scontri ma soprattutto attriti all’interno della loro relazione.

Per questo motivo infatti, la coppia da diverse settimane ha deciso di prendersi del tempo per riflettere. La crisi sembrava già palese all’interno dei social da quanto i due si sono mostrati durante l’estate separati per motivi che, sono sembrati futili agli occhi dei loro fan. A parlare durante la giornata di ieri però, è proprio Giulia D’Urso che, spaesata ma soprattutto spaventata dalla situazione ha confessato di non sapere come realmente finirà la sua storia con Giulio.

Ex corteggiatrice e la spiegazione ai fan

Giulia D’Urso durante il pomeriggio di ieri ha deciso di caricare un post bianco spiegando cosa sta succedendo e come realmente si sente. La ex corteggiatrice ha affermato che: “È difficile parlare di tutto ciò per me che sono abituata a condividere con voi solo le cose belle, a cercare di essere sempre sorridente e solare, di trasmettervi positività e spensieratezza, e sarebbe bello se fosse sempre così. Ma nella vita purtroppo ci sono anche i momenti come questo, in cui ti senti spaesata e cambia tutto quello che hai intorno e quando arrivano quei momenti di solito tendo a continuare a sorridere, a mostrarmi forte e leggera anche se dentro non sto bene”.

L’ex corteggiatrice ha terminato con: “Sono fatta in questo modo, non accetto di essere debole anche io, odio piangermi addosso davanti agli altri e ho da sempre difficoltà a parlare delle mie emozioni. Ma stavolta è giusto parlarne anche con voi che ci siete sempre e che anche in questa occasione ci siete accanto e ci confortate attraverso i vostri messaggi. Quello che ha detto Giulio è vero e non so nemmeno io come andrà a finire, so solo che a prescindere da tutto resterà sempre un legame tra di noi che siamo così diversi ma che mai, nemmeno per un secondo, siamo stati finti”.