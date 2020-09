Gli spregevoli secondo l’oroscopo: sono questi quattro segni

Inutile negarlo, ci sono persone che sembrano naturalmente predisposte a creare problemi sopratutto emotivi agli altri e non è sempre facile capire se questi lo facciano intenzionalmente o è più forte di loro. Tali persone sono individuabili a seconda del loro segno zodiacale, sopriamo quali sono considerabili più spregievoli e fastidiosi.

Leone

Segno solare, aggressivo ma anche talvolta “pesante” da sopportare per chi gli sta accanto e non bada ad addolcire alcuni suoi atteggiamenti decisamente estremi, neanche se qualcuno fa loro presente questo dettaglio non da poco.

Toro

In maniera intrinseca, anche il Toro tende ad essere considerato stancante e talvolta addirittura moralmente opprimente sebbene non c’è quasi mai intenzione. E’ sopratutto nei rapporti interpersonali che manifesta grande gelosia e non esita a palesare in maniera evidente quando c’è qualcosa che ritiene inopportuno, senza tanti complimenti.

Capricorno

Appare dai due volti, generalmente ai più sembra serafico e pacato ma nella vita privata si rivela come una sorta di manipolatore, e la sua natura può cambiare in maniera improvvisa quando c’è qualcosa che non gli torna. Vivere con un Capricorno in crisi può essere decisamente stressante per molti.

Pesci

Un altro segno per molti insospettabilmente frustrante perchè anche lui si manifesta in modo mite e tranquillo ma che riesce a nascondere molto bene il proprio carattere per poi palesarlo senza tanti complimenti in momento di crisi.

Scorpione

Probabilmente quello più “fastidioso”, tra i segni, quando le cose vanno male: uno Scorpione può stressare in modo più o meno intenzionale qualcuno in maniera estrema fino a portarlo allo sfinimento con estrema facilità.