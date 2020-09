L’Allieva 3, seconda puntata – Anticipazioni 4 ottobre

L’Allieva 3 ritorna con la seconda puntata nella prima serata di Rai 1 del 4 ottobre 2020. Verranno trasmessi gli episodi 3 e 4, Il coltello Yanagiba e Stuntgirl. Ancora una volta ritroveremo i due protagonisti alle prese con il loro amore e un’altalena di emozioni.

Le anticipazioni de L’Allieva 3 ci rivelano che ancora una volta l’amore fra Claudio e Alice verrà ostacolato da diverse interferenze. Non ci sarà solo il passato del medico a bussare alla porta, ma anche il suo rivale storico.

L’Allieva 3, seconda puntata – Anticipazioni e trama

Nell’episodio 3, Alice (Alessandra Mastronardi) manifesta una forte curiosità nei confronti di Giacomo, il fratello di Claudio (Lino Guanciale). Sono agli opposti e i loro rapporti non sono proprio felici. Ancora una volta Conforti però sembra non voler rivelare nulla su quanto accaduto in passato. Alice intanto è sotto pressione a causa del lavoro. Da quando la Manes ha assunto il ruolo di direttrice dell’Istituto non fa che metterla alla prova. La Allevi invece vede la Suprema come un modello da imitare. La ragazza viene poi incaricata di gestire l’omicidio di una sushi chef: il caso spinge Silvia a chiedere all’amica qualcosa di più sul suo legame con Einardi. Erika invece prova del forte interesse per Sandro, anche se quest’ultimo ha messo gli occhi su Alice.

Nell’episodio 4, Alice dimentica un appuntamento con Claudio a causa dell’arrivo di un nuovo caso. Una controfigura è rimasta uccisa durante le riprese di un film e la Allevi sarà così presa dalle sue ipotesi da mettere il fidanzato in secondo piano. Questo evento spingerà Conforti verso una nuova lite con la ragazza, mentre Sandro è sempre più attratto da Alice. I due hanno modo di lavorare assieme, gomito a gomito e sembra proprio che lui non sia intenzionato a lasciar perdere. Marco invece impone Lara ad una scelta non appena riceve un’occasione di lavoro da non perdere. Le anticipazioni dell’Allieva 3 ci rivelano che Alice scoprirà un segreto importante sulla Suprema.