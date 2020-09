L’Allieva 3 – Anticipazioni e trame nuovi episodi

L’Allieva 3 sbarca su Rai 1 nella prima serata di oggi, 27 settembre 2020. La terza stagione della fiction con Lino Guanciale prepara il terreno per regalarci emozioni e sorrisi grazie ai nuovi episodi. La prima puntata sarà composta dai primi due episodi, Arabesque e Un po’ di follia in primavera.

Le anticipazioni de L’Allieva 3 ci confermano le nozze fra Claudio e Alice. O almeno la proposta di matrimonio del primo, pronto a fare quel grande passo che i telespettatori attendono ormai da tempo. Siamo sicuri che non succederà qualcosa che rovinerà i piani al medico?

Negli altri episodi

Prima di assistere al debutto de L’Allieva 3, possiamo dare uno sguardo veloce a ciò che succederà nel corso della terza stagione. L’arrivo di Giacomo, il fratello di Conforti, sarà motivo di instabilità per la coppia. Alice poi ha anche un altro corteggiatore storico, Einardi, che sembra proprio non averla dimenticata. Ancora una volta la presenza del PM metterà in serio rischio l’amore fra i due protagonisti. Anche la Manes, il nuovo direttore, non farà che mettere i bastoni fra le ruote ai due.

L’Allieva 3 – Anticipazioni prima puntata

Nell’episodio 1, Claudio chiede la mano di Alice e la lascia senza parole. La neo medico legale però ha la mente occupata dal lavoro. Da quando è arrivato il nuovo direttore, la Wally ha deciso di confinarsi nel sottoscala e tocca a lei affrontare la prima perizia della sua nuova carriera. Una ballerina è stata uccisa oppure si è tolta la vita: alla Allevi il compito di scoprire se il nuovo caso riguardi un omicidio oppure un suicidio. Nel corso delle indagini, la protagonista avrà modo di rivedere Einardi e Silvia. Claudio invece riceverà una visita del passato.

Nell’episodio 2, Claudio e Alice continuano i preparativi per il matrimonio. Lei però ha il sospetto che il medico stia nascondendo un nuovo segreto. Alice poi si deve occupare dell’omicidio di un medico di Psichiatria, mentre Paolone e Lara arrivano ai ferri corti per vincere un bando vantaggioso. Chi otterrà il dottorato potrà rimanere nell’istituto, mentre l’altro dovrà abbandonare la struttura. Le anticipazioni de L’Allieva 3 ci svelano inoltre che Claudio si ritroverà faccia a faccia con il fratello Giacomo.