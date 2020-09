Live – Non è la d’Urso – Anticipazioni 27 settembre – Gli ospiti

Live – Non è la d’Urso ci regala la sua terza puntata nel prime-time di Canale 5 di oggi, 27 settembre 2020. Un nuovo giro di ospiti interverrà nell’ambito studio di Barbarella, come sempre al timone dei vari spazi previsti nel programma.

Le anticipazioni di Live – Non è la d’Urso confermano la presenza di Federico Fashion Style. Con diversi saloni all’attivo e tanti successi, l’hair stylist ha deciso di sottoporsi al giudizio dei cinque sferati. Nelle ultime settimane infatti ci sono state molte polemiche sulla sua figura.

Live – Non è la d’Urso – Anticipazioni 27 settembre 2020

Sono trascorse poche settimane da quando Federico Fashion Style è risultato positivo al Covid-19. Il volto noto della tv però è finito nel mirino del Codacons e ha vissuto un’ispezione della Polizia Locale che ha trovato alcune irregolarità nella sua attività. Al secolo Federico Lauri, il professionista del capello ha ricevuto una multa da 1.032 euro per via del suo listino prezzi, giudicato poco chiaro dalle autorità. Il Codacons infatti ha chiesto di fare chiarezza nel suo Il Salone delle Meraviglie e la Polizia Locale ha deciso di mettere in atto un sopralluogo nel locale della Rinascente di via del Tritone a Roma.

Gli sferati diranno la loro anche su Matteo Salvini, sempre più nel mirino di social e politica. Verranno inoltre trasmesse le immagini del matrimonio di Nicoletta Mantovani, seconda moglie di Pavarotti, e il nuovo marito Alberto Tinarelli. In studio ci sarà anche Serena Grandi, che per la prima volta racconterà quanto accaduto dopo essere stata condannata a due anni di carcere con l’accusa di bancarotta. Le anticipazioni di Live – Non è la d’Urso rivelano anche un focus su Alessia Logli, la figlia di Roberta Ragusa. Verranno rilasciate nuove notizie anche sulla presunta nobiltà della Contessa Patrizia De Blanck.