Maria Teresa Ruta racconta al settimanale GrandHotel prima di entrare all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la promessa fatta a suo fratello Stefano. Entrambi uniti fin da piccoli stanno passando un periodo davvero difficile nonostante la ex conduttrice si mostri sempre felice e soprattutto sorridente.

La concorrente del GF Vip infatti, racconta il dramma che ha coinvolto tutta la sua famiglia a causa dell’incidente avvenuto a suo fratello circa un mese fa. Proprio per questo, lei insieme a sua figlia Guenda sono entrare all’interno del reality durante la seconda puntata. Quali sono state le sue parole?

Maria Teresa Ruta e la promessa a suo fratello

La conduttrice prima di entrare all’interno del Grande Fratello Vip, al settimanale GrandHotel ha voluto spiegare la situazione difficile che ha vissuto e sta vivendo con suo fratello Stefano. Maria Teresa Ruta spiega così quello che è successo: “Mio fratello Stefano, che ha cinquant’anni, venti giorni fa ha avuto un gravissimo incidente: un altro lo ha trovato mentre era in bicicletta. Un impatto terribile: ha rischiato seriamente di non farcela, e ancora oggi non possiamo dire con certezza assoluta che sia fuori pericolo”.

La Ruta ha così confessato: “Al Gran Premio Krifi Caff fi Forlì, un’ordinanza del Comune aveva chiuso al traffico tutte le strade del circuito cittadine, quelle che avrebbero percorso gli atleti, dalle sedici alle venti. Non si sa per quale motivo un signore di 84 anni, alla guida di una Chevrolet Matiz, è passato nella zona vietata proprio quando stata passando mio fratello a forte velocità. La macchina ha tamponato da dietro la bicicletta. Un impatto terribile che ha sbalzato Stefano dalla bici facendolo scivolare sull’asfalto per diversi metri”.

La concorrente onora il suo impegno al GF Vip

Maria Teresa Ruta infatti, racconta al settimanale GrandHotel la sua promessa fatta a Stefano prima di entrare all’interno della casa del GF Vip. La conduttrice ha voluto così spiegare quanto nonostante la condizione difficile di Stefano, abbia deciso di partecipare all’interno del reality firmato Mediaset.

Lei ha così voluto affermare che: “Lui stesso ha voluto che onorassi il mio impegno con il reality show. Comunque, ha già avvisato la produzione che se si dovessero aggravare le sue condizioni di salute, io voglio essere avvisata immediatamente. Terrò la valigia sempre pronta in caso dovessi uscire d’urgenza: la famiglia viene prima di tutto”.