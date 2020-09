L’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip ha visto come protagonista la giovane Adua Del Vesco, la quale ha incontrato il suo attuale ragazzo e il suo ex, Gabriel Garko. Sono stati momenti davvero emozionanti sia per lei che per gli spettatori a casa che hanno amato il rapporto che ha, nonostante tutto, con l’attore.

Qualcosa però non è passato inosservato ed è così che sono scoppiati i dissensi verso le azioni di Adua, anche tra i suoi coinquilini. Infatti, dopo aver letto la sua toccante lettera Gabriel si è apprestato ad abbracciare la sua ex compagna.

Natalia Paragoni il dissenso per Adua

Adua e il suo attuale ragazzo si sono dovuti salutare da lontano a causa delle restrizioni da Covid-19, nonostante lui avesse affermato di esser risultato negativo al tampone. Dall’altro canto Alfonso Signorini ha permesso che si abbracciare con il suo ex Garko, dopo aver confessato ufficialmente di essere omossessuale. Questo ha infastidito molte persone che hanno trovato incoerente il gesto di Adua e del Grande Fratello.

Visto che le normative non hanno previsto nessun contatto dall’esterno, l’abbraccio non sarebbe dovuto esistere nonostante il tampone negativo, anche perché nella Casa ci sono tante persone che non volevano rischiare. In più ciò è avvenuto con il suo ex, anziché con il suo compagno che, nonostante avesse voglia di toccarla e avvicinarsi, ha preferito rispettare le norme e si è fatto bastare di vederla e parlarle da lontano. Le critiche e i dissensi sono arrivati anche da fuori la Casa, in questo caso Natalia Paragoni ha deciso di esternare il suo pensiero.

“Il suo ragazzo no, ma Gabriel Garko si”

Natalia che stava vedendo la diretta del Grande Fratello è rimasta perplessa riguardo questa decisione, decidendo di esprimersi il suo pensiero sul suo profilo Instagram. Ha affermato: “Adua non ha abbracciato il fidanzato che ha visto poco prima, ma ha abbracciato Gabriel Garko… Io sono perplessa al massimo…”. Il web però si è scatenato contro di lei dicendole di non capire il momento, ma non è tardata la sua risposta per chiarire cosa intendesse:” Il discorso è che se viene concesso un abbraccio, viene concesso a qualsiasi persona tu abbia davanti. Stiamo parlando di un momento storico con una pandemia, dove ci sono regole che valgono per tutti, specialmente a livello pubblico, che non possono essere attuate a caso, a piacimento o per favoritismi”.

Continua aggiungendo:” Se per dare il buono esempio a tutta Italia e al mondo viene squalificata una persona, per una parola fuori luogo, per altro detta come tutti hanno capito ingenuamente, tanto vale dare il buon esempio anche sul resto. La regola del non contatto con l’esterno per non mettere in pericolo la salute di tutti, considerato che dentro la casa ci sono persone di una certa età, vale per qualsiasi persona!”. Ricordiamo anche che all’interno del Grande Fratello Vip si trova il suo fidanzato Andrea Zelletta.