Oroscopo Branko – domani lunedì 28 settembre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 28 settembre 2020. Una nuova settimana sta per iniziare. Una settimana in cui settembre passerà il testimone al mese di ottobre. Quali soprese riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se vuoi scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 28 settembre 2020: Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani sarai molto più energico e vigoroso rispetto alla settimana appena trascorsa. Sara un’ottima giornata per fare pubbliche relazioni, per dedicarti alla tua rete di contatti: le stelle saranno dalla tua parte!

Previsioni Branko domani lunedì 28 settembre 2020: Toro

La settimana partirà decisamente con il piede sbagliato. Domani potresti accusare un grande stress, a causa dei molti problemi legati alla casa, alla famiglia. Servirà molta cautela, per non discutere e perdere le staffe!

Oroscopo domani lunedì 28 settembre 2020: Gemelli

Come ti incoraggia a fare l’astrologo Branko domani dovrai impegnarti per trovare il giusto equilibrio tra piacere e dovere. Negli ultimi tempi ti sei stancato molto, sei stato oppresso da parecchi problemi. D’ora in avanti, ricordati di ritagliare del tempo anche allo svago e a momenti di relax.

Oroscopo domani lunedì 28 settembre 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrali di Branko domani dovresti ammorbidirti un po’, specialmente nei confronti delle persone che ami. Cerca di dare spazio ai sentimenti, anche se le questioni di lavoro ti stanno assorbendo più del dovuto!