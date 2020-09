Pierpaolo sempre più vicino a Elisabetta Gregoraci: “Avrei voluto baciarla”

Da una settimana a questa parte i concorrenti Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci sembrano essere sempre più vicini. Dopo il bacio in piscina organizzato dal Grande Fratello per ricevere i soldi per la spesa, anche nella casa sembrano tutti tifare per la nuova coppia.

Fin da subito il modello ha mostrato una certa attrazione verso la bellissima conduttrice che però si è mostrata più restia nei suoi confronti, anche a causa delle telecamere. Ma da poco tempo a questa parte tra i due sembra essersi stabilita una certa confidenza.

Pierpaolo sempre più vicino a Elisabetta Gregoraci

Da parte di Pierpaolo si è palesato subito il suo interesse spingendo la stessa Elisabetta verso di lui. Questa cosa è stata notata anche all’interno della casa infatti, alcuni compagni tifano per la coppia, persone come Adua e Matilde con cui si è confidato molto. Alla giovane attrice ha ammesso di provare una sorta di sentimento verso la Gregoraci, sentendolo soprattutto quando incrocia il suo sguardo.

Spesso abbiamo visto Petrelli avvinarsi per coccolarla o abbracciarla e quando si guardano traspare tanta sintonia e complicità. La pagina ufficiale del Grande Fratello Vip ha pubblicato un video che li ha come protagonisti e da subito i fan si sono scatenare verso di loro, sperando in un possibile finale positivo. Vediamo, nel bel mezzo della notte, Pierpaolo avvicinarsi al letto della showgirl dove non si risparmia dolcissime carezze guardandola con gli occhi pieni di emozioni.

L’ex velino afferma: “Avrei voluto baciarla”

Purtroppo, del video in questione non si riesce ad ascoltare l’audio poiché il Grande Fratello non ha voluto richiamarli per indossare i loro microfoni. Anche se non si sente, il senso si capisce benissimo. Lui la coccola sdraiato nel letto accanto a lei, mentre si fissano negli occhi, anche se quando prova ad avvinarsi più del dovuto lei lo allontana ricordandogli delle telecamere.

Probabilmente la Gregoraci non si trova molto a suo agio in queste circostanze, ma non può nascondere il modo in cui si guardano che parla da sé. La mattina seguente il modello però ha bisogno di sfogarsi e racconta quanto accaduto a Matilde e confessa:” Mi sono messo nel suo letto e quando mi ha chiesto a che cosa stavo pensando le ho detto che avrei voluto baciarla”. A questa parola la compagna lo incita a darsi una mossa, sperando anche lei ad un risvolto più che positivo. Cosa accadrà tra i due?