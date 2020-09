Ricette polpette di fagioli: ingredienti, preparazione e consigli

I fagioli cannellini, con il loro gusto delicato e la loro buccia sottile, si prestano bene alla preparazione di tante ricette, anche delle polpette. Le polpette di fagioli sono un antipasto vegetariano, ma anche un ottimo secondo, delicato e allo stesso tempo stuzzicante.

Polpette di fagioli – Ingredienti

Ingredienti per 14 polpette

Fagioli cannellini precotti 240 g

Patate 300 g

Sale fino 4 g

Pane raffermo 35 g

Salvia 4 foglie

Rosmarino q.b.

Pepe nero q.b.

Aglio ½ spicchio

Semola di grano duro rimacinata q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Polpette di fagioli – Preparazione

Per realizzare le polpette di fagioli cannellini per prima cosa lessate le patate per 30-40 minuti o comunque finché non saranno morbide, verificando la cottura con una forchetta: quando arriva facilmente al cuore delle patate saranno pronte. Nella ciotola del mixer versate i fagioli cannellini scolati, lo spicchio d’aglio, il pane raffermo e qualche aghetto di rosmarino.

Unite anche le foglie di salvia e azionate il mixer per frullare il composto. Quando le patate saranno pronte passatele con tutta la buccia nello schiacciapatate e raccogliete la purea in una ciotola dovrete ottenere circa 245 g di purea.

Unite il composto di cannellini e aromi e impastare qualche secondo con le mani, ottenendo un composto omogeneo e morbido. Con le mani formate 14 polpettine da circa 35 g l’una.

Con le dita modellate le polpette schiacciandole sino ad ottenere uno spessore di circa 2 cm e 3 cm di diametro. Passate ciascuna polpetta nella semola rimacinata. Adagiatele man mano su una placca da forno foderata con carta. Condite con olio e sale.

Cuocete in forno ventilato preriscaldato a 200° per 15 minuti. Quindi girate le polpette facendo attenzione a non scottarvi e proseguite la cottura in forno per altri 10 minuti sino ad ottenere polpette dorate e croccanti. Lasciate intiepidire prima di servire le polpette di fagioli cannellini.

Polpette di fagioli – Consigli utili

Le polpette di fagioli cannellini si conservano per 2 giorni in frigorifero. È possibile congelarle prima e dopo la cottura. Per renderle ancora più gustose è possibile aggiungere un cuore di formaggio filante al centro oppure condirle con una salsa allo yogurt e spezie oppure una delicata maionese senza uova.