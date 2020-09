Valentina Autiero partita persa | Tempo di rimpianti fuori Uomini e Donne

E’ un momento altalenante per Valentina Autiero a Uomini e Donne. La nuova edizione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è iniziata solo da poche settimane, ma si è già parlato molto d Valentina Autiero e della sua permanenza al trono over. Valentina Autiero sta combattendo una partita già persa a Uomini e Donne, per cui ha dei rimpianti? O è arrivato il tempo della rivincita per la dama di Anzio?

Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni, Valentina Autiero sembra letteralmente rinata, grazie a una nuova frequentazione inaspettata. La dama di Anzio sta frequentando il nuovo cavaliere campano Germano e, tra loro, le cose sembrano andare a gonfie vele. La dama ha raccontato che col cavaliere c’è stato anche un bacio appassionato.

Valentina Autiero gioca una nuova partita

Germano è apparso piuttosto intimidito al centro dello studio, ma Valentina Autiero ha compreso la sua difficoltà del momento e si è detta già abbastanza soddisfatta delle dimostrazioni date lontano dalle telecamere. Nonostante sembri un momento di rinascita e di riscatto per la dama a Uomini e Donne, ci sono state anche delle delusioni.

Infatti, Valentina Autiero è rimasta delusa dal comportamento di Nicola Vivarelli. Il cavaliere si è reso colpevole di aver illuso la dama, dicendo di volersi rimettere in gioco dopo la chiusura definitiva con Gemma Galgani. Ma, alla fine, Nicola Vivarelli non ha voluto iniziare a frequentare Valentina Autiero fuori dallo studio di Uomini e Donne, preferendole altre dame.

Nuovo inizio a Uomini e Donne

Gli ultimi scampoli di questa delusione, Valentina Autiero sembra averli espressi attraverso una storia condivisa su Instagram. “Se hai ferito una persona e nonostante ciò ti augura il meglio hai perso una rarità… ricordalo,” ha tuonato su Instagram la dama di Anzio. Forse Valentina Autiero ha giocato una partita persa in partenza con Nicola Vivarelli? Nonostante ciò la dama sembra non avere rimpianti, ma ha lanciato comunque questa frecciatina al giovane cavaliere.

E’ proprio a se stessa, infatti, che potrebbe riferirsi Valentina Autiero con questa storia condivisa su Instagram. Chiunque l’abbia ferita e persa per sempre, ha perso una persona rara. Sembra proprio che la dama stia recuperando fiducia in se stessa grazie alle sue nuove conoscenze a Uomini e Donne. Cosa le riserverà il futuro nelle prossime puntate?