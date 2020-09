Vittoria Schisano e Marco De Angelis – Charleston – VIDEO – Ballando 2020

Vittoria Schisano e Marco De Angelis sono gli ultimi ad esibirsi nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020. La scorsa settimana li abbiamo visti immersi in una Salsa emozionata. La concorrente crede di aver finalmente reso giustizia a quella bambina mai nata. “Sono nata adulta, sette anni fa”, dice nella clip settimanale, “da quando ho iniziato questo programma di anni ne ho 5, 6, 4, 7”.

Vittoria Schisano è felice e pura come una bimba e crede che non avrebbe potuto affrontare questo percorso se non con il suo maestro. “Lui è l’unico uomo con cui ho ballato”, aggiunge, “forse ho aspettato così tanto tempo perchè dovevo ballare con una persona speciale come Marco”. Cosa dirà la giuria? Scopriamo il verdetto e il video dell’esibizione.

Vittoria Schisano e Marco De Angelis – Il verdetto per il Charleston

Vittoria Schisano e Marco De Angelis ci fanno fare un tuffo nel passato, non solo con la canzone scelta per la performance e i loro vestiti. L’atmosfera rievoca serate fumose in locali proibiti. Ci propongono un Charleston scatenatissimo che potrebbe assicurare loro un nuovo successo. Complimenti senza fine da parte della Smith, che si è annotata tutte le qualità della concorrente. Opinione positiva anche da parte di Canino, che suggerisce però a Vittoria di non parlare più del suo passato al maschile. “Adesso sei Vittoria e basta, parliamo di ballo, punto”, conclude.

Purtroppo non c’è tempo per ascoltare l’impressione degli altri giudici, a causa dei tempi stretti. Milly infatti richiama all’ordine tutti e interrompe i discorsi per chiedere l’alzata delle palette. I voti: 8 (Zazzaroni), 8 (Canino), 7 (Smith), 7 (Lucarelli), 9 (Mariotto), per un totale di 39 punti. A breve il video di Vittoria Schisano e Marco De Angelis.