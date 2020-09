Alberto Tinarelli – Chi è il marito di Nicoletta Mantovani

Alberto Tinarelli è ormai il marito di Nicoletta Mantovani. La vedova di Pavarotti ha detto sì al suo nuovo amore pochi giorni fa, in seguito ad un fidanzamento lampo avvenuto in quarantena. Chi è l’uomo che le ha rubato il cuore?

Alberto Tinarelli è molto distante dal mondo dello spettacolo, distante anni luce da quei riflettori che si sono sempre accesi sul grande tenore scomparso. La sua unione con la Mantovani però gli ha permesso di finire al centro del gossip del momento.

Alberto Tinarelli – Il marito di Nicoletta Mantovani

Sono trascorse poche settimane da quando Nicoletta aveva annunciato il suo immenente matrimonio. Alberto Tinarelli, impiegato a Bologna e consulente finanziario, è riuscito a fare breccia nel suo cuore e a portarla davanti all’altare. Non si tratta però del primo compagno che si trova al fianco della vedova, che in passato ha avuto una relazione con Filippo Vernassa. Il primo incontro fra lei e Alberto è avvenuto durante una cena organizzata dall’amica in comune Grazia Verasani ed è stata subito scintilla. In un’intervista a Chi, Nicoletta ha rivelato che la proposta di matrimonio di Tinarelli è piaciuta molto anche alla figlia Alice, oggi diciassettenne.

“Ha vissuto con noi il lockdown”, ha detto a proposto della figlia di Big Luciano, “e ha imparato a conoscere e apprezzare Alberto. Lui è così speciale che dopo avermi chiesto di sposarlo mi ha detto che se avesse visto Alice tentennare non ci saremo più sposati e così lo ha chiesto anche a lei, che è esplosa di gioia. Adesso siamo una vera famiglia”. Il marito di Nicoletta ha 52 anni e vive a Bologna, dove i due hanno deciso di celebrare le nozze. “Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo”, aveva aggiunto lei, “abbiamo deciso di farlo in chiesa perchè per me, da credente, era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore”.