Armando Incarnato durante la puntata di oggi di mostra pronto a difendere Gemma da Paolo, confessando una chiamata che, avrebbe sentito all’interno del camerino. Il cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di intervenire nella puntata andata in onda poco fa per difendere Gemma Galgani dalla conoscenza con il cavaliere che, secondo il suo punto di vista la sta usando.

Paolo infatti, sembra aver fatto una chiamata che avrebbe messo in allarme Armando tanto da parlarne con la redazione, per poi confessare tutto in puntata. Cosa è realmente successo durante la messa in onda di oggi?

Armando Incarnato difende Gemma Galgani

Il cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne ha deciso di intervenire durante il momento di Gemma Galgani al centro dello studio. Armando infatti, ha voluto raccontare un episodio accaduto poche ore prima della registrazione. Questo ha visto protagonista il cavaliere Paolo che, nelle ultime settimane ha intrapreso una conoscenza con Gemma Galgani. La loro frequentazione però, sembra non andare nel verso giusto proprio perché la dama ha confessato di non vedere nessun trasporto e nessun interesse di Paolo nei suoi confronti, scoprendo poi in puntata di non essere l’unica con il quale lui sta uscendo.

A interrompere il tutto però, è arrivo Armando Incarnato che prendendo parole da Maria De Filippi ha cercato di spiegare quello che qualche ora prima avrebbe sentito da parte di Paolo. In camerini vicini infatti, Armando Incarnato avrebbe sentito il cavaliere al telefono parlare con una persona e confessare la verità sulla conoscenza con Gemma. Quali sono state le sue affermazioni?

Il cavaliere e la segnalazione su Paolo

Armando Incarnato ha spiegato a Maria De Filippi ma soprattutto a Gemma Galgani di aver sentito Paolo parlare con una persona al telefono affermando di usare la dama solo per popolarità. Il cavaliere racconta di aver sentito Paolo affermare di rimanere ancora per diverse puntate all’interno di Uomini e Donne. Tutto questo per poi aprire un sito che aveva già accordato con la persona dall’altra parte della cornetta.

Il cavaliere del parterre maschile ha così voluto raccontare tutto a Gemma prendendosi gli attacchi di tutto lo studio e uscendo per tranquillizzarsi fuori dal programma. Questo ha messo così l’ennesimo dubbio nell’orecchio della dama che, non è più sicura di voler frequentare Paolo a Uomini e Donne.