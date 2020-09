Armando Incarnato in difficoltà a Uomini e Donne: “Mi spaventa il fatto che Lucrezia…”

In questa nuova edizione di Uomini e Donne, Armando Incarnato sembra già in difficoltà. Ciò per via del triangolo che si è creato con la corteggiatrice Lucrezia e il tronista Gianluca De Matteis. Armando e Gianluca si stanno contendendo le attenzioni di Lucrezia, ma il cavaliere sembra preoccupato dell’ascendente che la corteggiatrice ha già su di lui. Armando ha spiegato le sue ragioni in una lunga intervista al Magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Armando Incarnato non è in difficoltà a descrivere ciò che pensa di Lucrezia. “Lucrezia ha carisma, carattere, parla poco e ascolta tanto e questo l’ho notato soprattutto nelle nostre chiacchierate al telefono. Credo sia un bella persona, capace di tirare fuori il lato migliore di me. Forse mi sbaglio ma magari no. Chissà: potrebbe essere lei quella giusta? Vedremo!”.

Armando Incarnato prova sentimenti che lo mettono in difficoltà

“Mi spaventa più il fatto che Lucrezia mi piaccia così tanto rispetto alla ‘contesa’ con un altro uomo,” ha spiegato il cavaliere campano parlando della competizione che si è creata con il tronista Gianluca De Matteis. “Non sono in competizione con Gianluca, mi interessa solo piacere a Lucrezia. Se Gianluca c’è o non c’è a me non fa nessuna differenza. Credo però che sia un passo indietro rispetto a me, questo sì. La mia non è presunzione, ma per quello che ho sentito e visto in puntata Gianluca mi sembra uno che si contraddice. Che non sa bene cosa vuole, prima dice una cosa poi ne fa un’altra. Prima dice che Lucrezia gli interessa, poi però non la porta in esterna perché lei si sente con me”.

Armando Incarnato avrebbe le idee chiare su come conquistare Lucrezia. “Sono convinto che se si prova interesse per una donna si debba cercare di farsi conoscere. Non ha senso dirle di prendersi il suo tempo. Gianluca lo vedo come un ragazzo troppo costruito, mille pensieri e zero naturalezza su scelte che dovrebbero avere come unico mood l’istinto. Se una persona ti piace non perdi tempo e non aspetti. La conquisti”.

Nessuna competizione a Uomini e Donne

Del resto, Armando, al contrario di Gianluca, non ha fatto alcuna pressione su Lucrezia e ha capito il fatto che alla ragazza serva del tempo per conoscere entrambi, prima di decidere. “Non avrei mai messo una donna che nemmeno sa bene chi siamo io e Gianluca davanti a una scelta. Lucrezia va corteggiata e non posta davanti a scelte frettolose perché, anche se Gianluca è seduto sul trono, rimane il fatto che un uomo che prova interesse per qualcuna deve dimostrarlo”.

Infatti, Armando Incarnato sembra sicuro di poter essere l’uomo giusto per Lucrezia. “Io non conosco così bene Lucrezia da sapere già cosa potrebbe volere. Posso solo dire, quasi con certezza, che ha bisogno di un uomo sicuro di sé e non di un insicuro. Io mi sento abbastanza sicuro di me stesso, di ciò che voglio e di quello che potrei dare, ma per dare ho bisogno che dall’altra parte la persona in questione si metta in condizioni di poter ricevere”.