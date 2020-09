Bologna-Parma – pronostico, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Sarà Bologna – Parma la sfida che chiuderà ufficialmente la 2° giornata di Serie A 2020/21. Teatro della partita è lo stadio Dall’Ara di Bologna con fischio d’inizio alle ore 20.45 oggi lunedì 28 settembre.

Bologna-Parma: come arrivano alla gara

Per entrambe le sfidanti è arrivata una sconfitta per 2 a 0 all’esordio: il Bologna è stato battuto senza troppi problemi dal Milan nella sfida a San Siro, palesando ancora qualche problema di finalizzazione, non riuscendo a trovare una reazione completa alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, come ammesso dallo stesso allenatore Mihajlovic.

Parma che ha subit lo stesso risultato, in casa, contro il Napoli, mostrando ancora diversi meccanismi del nuovo allenatore Liverani ancora da raffinare.

Bologna-Parma: Pronostico

Entrambe le formazioni nelle intenzioni intendono con il tempo raggiungere una certa vocazione offensiva, ma per motivi diversi (il Bologna deve ritrovare la condizione di alcuni giocatori chiave, il Parma deve assimilare il gioco offensivo del neo allenatore) potrebbe richiedere un po’ di tempo. I felsinei sono apparsi comunque avanti di condizione e per questo consigliamo il segno combo 1X + GOAL.

Bologna-Parma: Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Poli; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Darmian; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Cornelius, Karamoh.

Bologna-Parma: Dove vederla in tv e streaming

Roma-Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky, su Sky Sport Serie A, numero 202 del satellite. La partita sarà visibile anche su Sky Sport, canale 251. Telecronaca a cura di Dario Massara e Giancarlo Marocchi.