Boss in incognito, ultima puntata – Anticipazioni 28 settembre

Boss in incognito ritorna su Rai 2 con l’ultimo appuntamento della nuova edizione. Il 28 settembre 2020, il padrone di casa Max Giusti incontrerà un nuovo imprenditore e lo seguirà passo passo alla scoperta della sua azienda.

Le anticipazioni di Boss in incognito accendono i riflettori su Renato Lenzi, l’amministratore delegato di vari parchi acquatici presenti sul nostro territorio e in Europa. Il padrone di casa invece rivestirà i panni di Giancarlo per aiutare il CEO e conoscere da vicino i suoi collaboratori.

Boss in incognito – Anticipazioni del 28 settembre 2020

Quarta e ultima puntata per Boss in incognito, il docureality promosso dal secondo canale dell’emittente pubblica. Inq uesta nuova occasione seguiremo da vicino Renato Lenzi, uomo di punta del gruppo Dolphin Discovery. Il CEO si toglierà di dosso i propri vestiti per indossare quelli di Frank, entrando così a far parte di una delel sue aziende. Lungo il suo percorso, incotnrerà Andrea, addetto alla supervisione del parco di Civitavecchia; Fiorello, che avrà modo di rivelargli tanti segreti sull’allestimento delle coreografie di Zoomarine, e Cesare, addetto alle pulizie.

Le anticipazioni di Boss in incognito ci svelano che Giusti si trasformerà invece in Giancarlo. Avrà modo così di lavorare da vicino con Federica, esperta addestratrice di uccelli tropicali. Ci sarà inoltre Vanja, che gli mostrerà come si ammaestrano pinnipedi e delfini. Le riprese sono state effettuate nel corso della scorsa estate, quando molte realtà italiane erano in ginocchio a causa dello scoppio della pandemia. Lo show mostra così anche come le aziende e i lavoratori siano riusciti a rinascere nonostante il brutto intoppo mondiale.