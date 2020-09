Calciomercato Benevento – Iago Falque pronto alla firma

Calciomercato Benevento – Il trequartista Iago Falque, di proprietà del Torino, è ad un passo nel vestire la maglia giallorossa del Benevento.

La società campana ha deciso di regalare a mister Inzaghi il trequartista Iago Falque che arriverà a Benevento, si attende solo ufficialità, in prestito secco.

Un giocatore importante per Inzaghi che potrebbe far giocare come trequartista insieme a Caprari alle spalle della punta centrale oppure come seconda punta.

Lo si attende a Benevento in giornata per le visite mediche di rito e per la firma, per poi mettersi subito a disposizione di mister Inzaghi.