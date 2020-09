Lo Spezia prova a chiudere il proprio calciomercato con un colpo importante: manca una prima punta capace di capitalizzare il gioco prodotto dall’undici di Italiano, anche se Galabinov si è dimostrato comunque funzionale e importante nell’esordio contro il Sassuolo, segnando la rete del provvisorio 1-1 e svariando su tutto il fronte offensivo. Meluso e la presidenza vorrebbero regalare all’allenatore e alla piazza un giocatore importante: Fernando Llorente. Lo spagnolo però sta aspettando gli ultimi giorni di mercato per capire il suo destino.

Calciomercato Spezia: Llorente chiede tempo, vorrebbe Inter o Juventus

A chi ieri dopo la partita contro il Sassuolo ha chiesto ad Italiano un parere sulla possibilità che Llorente lo raggiunga nella rosa a sua disposizione, il tecnico ha così risposto: “Non importa se arriverà una punta di 18 o 35 anni ma è importante che abbia una mentalità giusta. Il suo nome, come quello di Santander, è di spessore. Vediamo da qui al 5 ottobre cosa accadrà”. Bisognerà capire se il tempo che sta prendendo in queste ore l’attaccante spagnolo verrà interpretato come accettabile o come una dimostrazione di scarso interesse dalla società ligure.

Secondo quanto diffuso da Alfredo Pedullà dal proprio profilo Twitter, Llorente sta temporeggiando perché spera in una chiamata di Inter o Juventus, dove ricoprirebbe il ruolo di quarta punta avendo però la possibilità di lottare per lo Scudetto e giocare la Champions League. Una prospettiva che affascinerebbe chiunque, oggettivamente, e che si è palesata nei giorni scorsi in relazione alle difficoltà dei due club a trovare un vice-Lukaku e un vice-Morata a costo accettabile. Il Napoli non si opporrebbe alla sua partenza, ma non vorrebbe partecipare ai costi del suo ingaggio. Lo Spezia deve, suo malgrado, fare buon viso a cattivo gioco e aspettare. Magari cercando un’alternativa nel frattempo, per non restare a bocca asciutta.