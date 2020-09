Classifica e oroscopo martedì 29 settembre 2020: l’Ariete più energico, Sagittario sfibrato

Ecco l’oroscopo di martedì 29 settembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana avanza e, piano piano, ci ritroveremo alle porte di un altro weekend, il primo di ottobre. Per il momento, vediamo quali segni saranno baciati dalla fortuna durante questa giornata. L’Ariete e il Leone ritroveranno più forza, mentre i Gemelli, Acquario e Bilancia sono confusi. La Luna in aspetto armonico regala energia ai Pesci. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di martedì e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di martedì finalmente ti riapproprierai di una bella energia. Se saprai sfruttarla in maniera costruttiva potrai cominciare a superare qualche difficoltà.

Toro

Quattro stelle. Si prospetta una giornata molto proficua, per chi vorrà mettere in ordine le proprie questioni di carattere pratico, mandare avanti un progetto di lavoro o avanzare un richiesta importante.

Gemelli

Due stelle. La Luna in opposizione ti renderà molto nervoso e confuso. Dovrai usare estrema cautela nel relazionarti con gli altri, sennò correrai il rischio di litigare con qualcuno.

Cancro

Tre stelle. Dovresti sfruttare quest o giorno per affrontare tutte le questioni rimaste in sospeso, per chiarire malintesi e incomprensioni. La Luna in buon aspetto agevolerà, in particolar modo, i rapporti con gli altri.

Leone

Quattro stelle. Come indica l’oroscopo di martedì avrai più vitalità ed energia rispetto ai giorni precedenti. Dovresti approfittarne per riprendere in mano i tuoi progetti e portarli avanti.

Vergine

Tre stelle. Potrebbe affiorare molta stanchezza e forse anche un po’ di inquietudine. Anche se non sarà facile mantenere la calma, stringi i denti! Il tuo quadro astrologico resta uno dei più promettenti!

Bilancia

Due stelle. Nel corso della giornata ti sentirai confuso e un po’ disorientato. Le stelle ti incoraggiano a sfruttare questo martedì per fermarti a riflettere, per fare maggiore chiarezza dentro di te.

Scorpione

Cinque stelle. Hai davanti a te due giornate molto importanti: qualsiasi cosa farai, qualsiasi decisione prenderai nelle prossime 48 ore potrebbe avere effetti significativi in futuro. Rimboccati le maniche e buttati!

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di martedì sarai piuttosto affaticato. In questi giorni stai affrontando alcuni problemi sul lavoro: c’è stato un cambiamento che non ti è piaciuto oppure devi difenderti da qualche prepotente. Tieni duro!

Capricorno

Quattro stelle. Nelle prossime ore dovrai fermarti e trovare chiarezza dentro di te. Con le idee più chiare e forza di volontà potrai affrontare al meglio un mese, quello di ottobre, che potrà darti tanto, sia in amore che nel lavoro.

Acquario

Due stelle. Si prospetta un martedì piuttosto complicato. Potresti sentirti ancor molto stanco e confuso. Negli ultimi tempi stai cambiando idea di continuo, sembra impossibile trovare punti di riferimento validi. Sii paziente!

Pesci

Cinque stelle. La Luna raggiungerà il tuo segno e ti regalerà forza, ottime intuizioni e buone capacità relazionali. Dovresti approfittarne per metterti in gioco, fare proposte, affrontare chiarimenti.