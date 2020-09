DIRETTA Bologna – Parma – Formazioni ufficiali e risultato LIVE

Si chiude con Bologna – Parma la 2° giornata di campionato di Serie A 2020/21, partita che può vedere una delle due squadre trovare la prima vittoria del campionato, dopo le sconfitte nella gara d’esordio. La sfida

Bologna – Parma: Le scelte dei due allenatori

Ancora panchina per Orsolini, più volte “bacchettato” dal proprio allenatore per lo scarso impegno mostrato in allenamento, spazio a Palacio, Skov Olsen e Barrow. A centrocampo Schouten e Poli in vantaggio sulla concorrenza, Tomiyasu e Danilo centrali difensivi.

Nuovi problemi in attacco per Liverani, che oltre a Gervinho non potrà contare neanche su Inglese. La nuova coppia d’attacco sarà formata da Karamoh e Cornelius, mentre quasi sicuro l’impiego di Darmian dal 1′, vista l’emergenza esterni a sinistra.

Bologna – Parma: Formazioni Ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Poli; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Darmian; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Cornelius, Karamoh.

Bologna – Parma: Risultato LIVE

Su giornal.it potrete seguire il risultato live della gara.