Film Stasera in Tv – Il petroliere – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Il petroliere. Produzione statunitense del 2007 per la regia di Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O'Connor, Ciaran Hinds, Dillon Freasier, nei ruoli principali. Liberamente tratto dal romanzo Petrolio! di Upton Sinclair, il film è dedicato alla memoria di Robert Altman. Oscar al miglior attore per Daniel Day-Lewis e candidatura per altre otto statuette dell'Academy, viene considerato uno dei migliori film degli anni 2000.

Il petroliere – Trama

Nel 1898 il minatore d’argento Daniel Plainview accidentalmente scopre un giacimento di petrolio in una delle sue miniere. In poco tempo guadagna abbastanza soldi da poter mettere in piedi una sua piccola compagnia di estrazione. Uno dei suoi lavoratori rimane ucciso in un incidente sul lavoro e Plainview prende con sé il figlio rimasto orfano facendolo passare per suo e affermando che la moglie è morta dandolo alla luce. Inizialmente il petroliere si vuole servire della presenza del ragazzo per presentarsi come un padre affettuoso e dedito alla famiglia per influenzare positivamente e convincere alla vendita i proprietari dei terreni con depositi di petrolio, ma successivamente si affezionerà al ragazzo.

Il petroliere – Trailer Video

Il petroliere – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: There Will Be Blood

Genere: Drammatico

Durata: 2h 35m

Anno: 2007

Paese: USA

Regia: Paul Thomas Anderson

Cast: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O’Connor, Ciaran Hinds, Dillon Freasier, Russell Harvard, Randall Carver, Kevin Breznahan

Il petroliere – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale La7 (canale 7 del digitale terrestre, anche 507 in hd) alle ore 21.15 di oggi lunedì 28 Settembre 2020. La programmazione di La7 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con l’approfondimento giornalistico di Otto e Mezzo.