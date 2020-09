Film Stasera in Tv – The Foreigner – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Foreigner. Coproduzione di Regno Unito, Irlanda e Cina del 2017 per la regia di Martin Campbell con Jackie Chan, Pierce Brosnan, Katie Leung e Mark Tandy nei ruoli principali. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1992 The Chinaman scritto da Stephen Leather.

The Foreigner – Trama

Ngoc Minh Quan, un ex soldato vedovo delle forze speciali della guerra del Vietnam, gestisce un ristorante cinese chiamato Happy Peacock a Londra con la sua socia in affari Lam e la sua figlia adolescente Fan. Quando Fan viene uccisa in un attentato terroristico, cerca vendetta. Un gruppo nazionalista irlandese che si autodefinisce “Authentic IRA” rivendica la responsabilità. Quan si reca quotidianamente in visita a Scotland Yard, chiedendo i nomi degli attentatori, ma viene informato dal comandante della polizia Bromley che le sue ripetute visite stanno distogliendo risorse dalle indagini. Bromley consiglia a Quan di essere paziente e lo avverte di non inseguire l’IRA. Imperterrito, Quan prende in mano la situazione e poi si concentra sul vice primo ministro dell’Irlanda del Nord, il politico dello Sinn Féin Liam Hennessy, che parla pubblicamente del suo status di ex leader provvisorio dell’IRA mentre condanna l’attacco. Quan acquista oggetti per fabbricare armi fatte in casa e si reca a Belfast, lasciando il ristorante sotto il controllo di Lam.

The Foreigner – Trailer Video

The Foreigner – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Foreigner

Genere: Azione

Durata: 1h 55m

Anno: 2017

Paese: UK, Irlanda, Cina

Regia: Martin Campbell

Cast: Katie Leung, Jackie Chan, Rufus Jones, Mark Tandy

The Foreigner – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre, anche 506 in hd) alle ore 21.20 di oggi lunedì 28 Settembre 2020. La programmazione di Italia 1 lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di CSI – Scena del crimine