Gattuso ritrova Lozano ma perde Insigne per infortunio

Finalmente Hirving Lozano sembra essere esploso dopo un anno in ombra e ad un passo dalla cessione.

Quest’estate è cambiato tutto con Gattuso che ha deciso di puntare sul giocatore messicano, acquisto richiesto da Ancelotti, iniziando soprattutto dalla testa facendogli capire che c’era fiducia intorno a lui e se si fosse impegnato avrebbe avuto la sua chance.

Oltre all’aspetto mentale Gattuso ha lavorato sul piano fisico e tecnico e nelle prime due giornate di campionato si sono visti i frutti del duro lavoro.

Infatti sul campo si è visto un Lozano sorridente, incisivo, ben posizionato e agonisticamente cattivo proprio come vorrebbe Gattuso.

Dichiarazioni Gattuso su Lozano a fine gara

“Lozano è un giocatore diverso, io non gli sto regalando nulla. Sta giocando perché si impegna e lo merita. Sta bene fisicamente e mentalmente; non cade più come un bambino dopo che fa un tiro, si rialza e lotta”.

L’infortunio di Insigne

Ritrovato Lozano il Napoli per Insigne per un’infortunio procuratosi domenica contro il Genoa.

Infatti Il capitano del Napoli è uscito al 23′ minuto a causa di probabile stiramento all’adduttore della coscia sinistra.

Purtroppo i tempi di recupero stimati sarebbero intorno ai 20-30 giorni e Insigne perderebbe la gara contro la Juventus (match previsto per domenica prossima) e anche la convocazione in Nazionale (tre partite tra il 7 e il 14 ottobre: amichevole con la Moldavia a Parma e impegni in Nations League con Polonia e Olanda).