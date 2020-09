Il Genoa continua a lavorare sul mercato per portare rinforzi alla rosa a disposizione di Maran. Da ieri, quando la squadra ha perso per 6-0 contro il Napoli, sono in corso confronti tra il ds Faggiano e l’allenatore, per fare le scelte migliori per il prossimo campionato. L’impressione è che servano alternative per l’asse centrale della squadra, formato da portiere, difensore centrale e centravanti.

Genoa, tre obiettivi di mercato per Maran: sono un nuovo asse centrale

La positività al Covid19 di Perin ha riaperto uno squarcio su uno dei limiti della rosa del Genoa. Con tutto il rispetto e la stima per Marchetti, il portiere che giocò da titolare i Mondiali del 2010 ormai 37enne sembra più adatto al ruolo di terzo. Ecco che è spuntata quindi la possibilità di andare a prendere Vigorito dal Lecce. L’estremo difensore classe 1990 vuole tornare in Serie A ed è pronto a farlo anche con un ruolo da vice: che per qualche tempo significherà essere il titolare dei pali rossoblu.

Continuano imperterrite poi le trattative per Andrea Ranocchia. Il via libera dell’Inter è arrivato ormai molto tempo fa, mentre il difensore aveva chiesto tempo la scorsa settimana. Ogni giorno che passa il calciatore in teoria si avvicina al Genoa, perché mancano proposte alternative dove potrebbe essere ancora protagonista. Al Genoa avrebbe una maglia da titolare da strappare a uno tra Masiello e Zapata.

Infine l’attaccante centrale: il club rossoblu valuta due piste. La prima è la più semplice ma anche la più rischiosa, e cioè quella che porta a Mario Balotelli che, come si apprende dal portale di Alfredo Pedullà, avrebbe dovuto fare le visite già venerdì. Poi i ripensamenti, i dubbi da una parte e dall’altra, dopo gli accordi raggiunti con il suo entourage. La seconda porta invece a Scamacca del Sassuolo: si lavora al prestito per il quale la società neroverde resta ben disposta. Il ragazzo non troverebbe spazio col Caputo visto contro lo Spezia ieri.