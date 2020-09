Gianluca De Matteis spiazzato dal triangolo | La verità su Lucrezia a Uomini e Donne

A Uomini e Donne, Gianluca De Matteis sembra spiazzato dal triangolo amoroso che lo vede protagonista in studio, insieme al cavaliere Armando Incarnato e alla corteggiatrice Lucrezia Comanducci. Ma cosa pensa davvero il tronista romano sulla corteggiatrice indecisa? Gianluca lo ha svelato in un’intervista a cuore aperto al Magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Gianluca De Matteis ha notato subito Lucrezia, ma poi è rimasto spiazzato dal triangolo che si è creato con Armando. “La prima cosa che si nota è la bellezza e quindi il suo lato estetico. Osservandola mi ha colpito anche il fatto che non abbia mai ballato con nessuno né sia voluta intervenire in puntata. A primo impatto ero curioso di capire cosa stesse facendo in studio quella ragazza”.

Gianluca De Matteis in difficoltà a causa del triangolo

Il tronista romano sembra apprezzare la maturità di Lucrezia, la quale ha qualche anno più di lui. “Mi è piaciuto che mi abbia tenuto testa e che non abbia dato peso anche al discorso del ruolo, non tanto perché non si é soffermata sulla divisione tra tronista e corteggiatrice, ma ha dato prova di essere una donna matura che sa il fatto suo”.

Del resto Gianluca De Matteis ha la possibilità di conoscere Lucrezia Comanducci solo in esterna, al contrario di Armando Incarnato. “La nostra esterna è durata molto poco: l’ho conosciuta appena e avrei voluto farle altre domande. Non nascondo che mi ha intrigato il modo in cui si approccia perché è donna, ma non mi è ancora chiaro quale sia la sua personalità. Ho ancora tanti interrogativi e vorrei scendere di più nel profondo”.

Cosa pensa davvero di Lucrezia a Uomini e Donne?

Nonostante la sua curiosità, Gianluca non riesce a comprendere come Lucrezia possa essere indecisa tra lui e Armando. “Io e Armando siamo due persone totalmente diverse, perciò mi chiedo come si possano avere dei dubbi. Non comprendo l’origine di queste perplessità. Dall’altro lato Lucrezia mi è sembrata una persona abbastanza genuina, anche se quando c’è stata la possibilità di esporsi non lo ha mai fatto veramente. E’ stata enigmatica. Ho capito che Armando le interessa, che io la intrigo, ma poi cos’altro c’è dietro?!”.

Alla fine, al contrario di Armando Incarnato, Gianluca De Matteis ha messo Lucrezia Comanducci di fronte a una scelta a Uomini e Donne. “Dovrebbe scegliere in base a quello che ha visto, ma io non devo convincere le persone e non corro dietro a nessuno. Lei ha gli strumenti per capire chi ha davanti e sceglierà in base alle sue sensazioni e a ciò che le piace di più, in base a quello che sta cercando per la sua vita. Non esistono dei motivi univoci e reali”.