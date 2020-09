I segni che si innamorano con più facilità. Ecco quali sono

Non tutti abbiamo lo stesso rapporto con l’amore: c’è chi lo insegue, chi lo ambisce, chi sembra disinteressato e chi semplicemente aspetta l’anima gemella. Esistono caratteri particolarmente predisposti ad innamorarsi, e spesso sono riconducibili ad animi sensibili e romantici. Ecco quali sono i segni zodiacali più tendenti “perdere la testa”:

Pesci

Fortemente empatico, il segno dei Pesci tende ad innamorarsi piuttosto facilmente proprio a causa dell’animo sensibile sebbene non sempre sembri interessati ad una relazione seria, che può essere facilmente messa in discussione proprio per l’umore facilmente variabile.

Spesso i Pesci passano da un amore all’altro a distanza di poco tempo.

Sagittario

Umorale, romantico e fortemente positivo, il Sagittario non ha bisogno di tanti complimenti per essere colpito dalla freccia di Cupido, o almeno così sembra: tende ad essere molto impulsivo e decisamente poco riflessivo quando incontra qualcuno che può favorire una “storia” oppure una relazione profonda e duratura.

Ariete

Generalmente curioso di natura, non è costantemente alla ricerca dell’amore ma non è certamente un cuore di pietra, avendo molta fiducia nei sentimenti più puri dell’essere umano, tende ad affezionarsi molto facilmente e anche l’amore sembra essere sempre dietro l’angolo, sebbene la sua vita è spesso costellata di storie non particolarmente durature perchè non ama la routine di coppia.

Cancro

Animo sensibile, il Cancro è tra i segni in primis più ottimisti, che lo spingono a vedere il bene anche dove effettivamente non c’è: ecco perchè spesso si innamora di persone non sempre compatibili, anche se una di queste relazioni possono ferire in maniera profonda, il Cancro è “condannato” ad essere sempre speranzoso.